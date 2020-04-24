Дизайнер предложил новый вариант адресных табличек для столицы. Вот как это выглядит

Источник материала: Tut.by

Минский дизайнер Игнат Плотников работает в IT-компании и время от времени для души делает разные проекты, связанные с улучшением визуальной среды Минска и Беларуси.



Такими видит новые адресные таблички для Минска Игнат Плотников. Для подписи табличек дизайнер использует не официальную транслитерацию. — Прим TUT.BY. ​​​Все изображения: с сайта Citydog.by

Полгода назад Игнат Плотников показал, какие обложки для учебников белорусских школ придумал .

Сегодня дизайнер представляет свой вариант аншлагов (адресных табличек) для Минска.



Название улицы набрано узким шрифтом с засечками, а номер дома — без засечек

— Карантин продолжается. И главным развлечением для меня становятся прогулки по городу, — рассказывает Игнат. — Чем больше гуляешь, тем больше внимания обращаешь на городские детали.

Вы заметили, что в Минске на домах висят разные таблички. Очень разные. Я не могу понять, почему номер дома и название улицы написано совершенно разным шрифтом? Почему у названия есть засечки, а у номера нет? И почему длинное название набрано таким узким шрифтом, как будто его просто механически сжали?

Дизайнер вдохновлялся старыми светлыми и темными советскими табличками, которые еще можно найти на некоторых зданиях и на старых фотографиях.

— Наверное, многие помнят белые таблички с синим шрифтом, а некоторые могли заметить сохранившиеся еще более старые и редкие темные примеры — как на площади Победы.



Фото старых минских табличек. Источники: onliner, alamy stock photo, неизвестные источники.

— Для своих табличек я выбрал форму простого прямоугольника, для выразительности добавил «ушки» для крепления к стене, — представляет свой проект Игнат. — Табличка плоская и металлическая и выполняется в 4 основных размерах, благодаря чему короткие и длинные названия улиц смотрятся одинаково гармонично.

И вот что получилось.



Изображение: с сайта Citydog.by





В верхней части таблички написаны номера домов слева и справа, чтобы помочь человеку сориентироваться и выбрать направление.

Для табличек выбран шрифт повышенной читабельности FF DIN (Alternate), созданный в первой половине ХХ века и много раз доработанный и дополненный. Кстати разновидность именно этого шрифта используется на наших автомобильных номерных знаках.









Отдельное внимание нужно уделить расположению таблички и номера на здании. Она должна быть расположена на видном месте со стороны улицы и гармонично вписываться в архитектуру здания. Например, располагаться посередине между краем здания и оконным проемом. Она должна быть прикреплена так, чтобы человеку не нужно было высоко запрокидывать голову.

— Я с радостью подарю проект Мингорисполкому, если он им интересен, — заверяет Игнат.





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