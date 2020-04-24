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Дизайнер предложил новый вариант адресных табличек для столицы. Вот как это выглядит
24.04.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский дизайнер Игнат Плотников работает в IT-компании и время от времени для души делает разные проекты, связанные с улучшением визуальной среды Минска и Беларуси.
Полгода назад Игнат Плотников показал, какие обложки для учебников белорусских школ
Сегодня дизайнер представляет свой вариант аншлагов (адресных табличек) для Минска.
— Карантин продолжается. И главным развлечением для меня становятся прогулки по городу, — рассказывает Игнат. — Чем больше гуляешь, тем больше внимания обращаешь на городские детали.
Вы заметили, что в Минске на домах висят разные таблички. Очень разные. Я не могу понять, почему номер дома и название улицы написано совершенно разным шрифтом? Почему у названия есть засечки, а у номера нет? И почему длинное название набрано таким узким шрифтом, как будто его просто механически сжали?
Дизайнер вдохновлялся старыми светлыми и темными советскими табличками, которые еще можно найти на некоторых зданиях и на старых фотографиях.
— Наверное, многие помнят белые таблички с синим шрифтом, а некоторые могли заметить сохранившиеся еще более старые и редкие темные примеры — как на площади Победы.
— Для своих табличек я выбрал форму простого прямоугольника, для выразительности добавил «ушки» для крепления к стене, — представляет свой проект Игнат. — Табличка плоская и металлическая и выполняется в 4 основных размерах, благодаря чему короткие и длинные названия улиц смотрятся одинаково гармонично.
И вот что получилось.
В верхней части таблички написаны номера домов слева и справа, чтобы помочь человеку сориентироваться и выбрать направление.
Для табличек выбран шрифт повышенной читабельности FF DIN (Alternate), созданный в первой половине ХХ века и много раз доработанный и дополненный. Кстати разновидность именно этого шрифта используется на наших автомобильных номерных знаках.
Отдельное внимание нужно уделить расположению таблички и номера на здании. Она должна быть расположена на видном месте со стороны улицы и гармонично вписываться в архитектуру здания. Например, располагаться посередине между краем здания и оконным проемом. Она должна быть прикреплена так, чтобы человеку не нужно было высоко запрокидывать голову.
— Я с радостью подарю проект Мингорисполкому, если он им интересен, — заверяет Игнат.
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Минский дизайнер Игнат Плотников работает в IT-компании и время от времени для души делает разные проекты, связанные с улучшением визуальной среды Минска и...
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