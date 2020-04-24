Железную дорогу из литовского Друскининкая до белорусского Поречья все же восстановят. Это уже реальные планы

Источник материала: Tut.by

В литовском Друскининкае городской совет утвердил генеральный план развития курортного местечка. Для белорусов этот документ интересен в первую очередь тем, что среди других изменений в приграничном городе, предусмотрено восстановление железнодорожного сообщения с Беларусью, сообщает литовский портал lrytas.lt.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Новый генеральный план Друскининкая тамошняя мэрия готовила три года. Предыдущий генплан был утвержден в 2008 году и большинство его решений было реализовано в 2014−15 годах. А сам документ несколько раз корректировался.

Сейчас местные власти получили 13 предложений, а сам документ прошел согласование с различными учреждениями, прежде, чем его мог утвердить городской совет.

Так, площадь города значительно увеличится, будут построены новые жилые дома: предполагается, что население города в ближайшее время составит две тысячи человек. Изменения также коснутся городского пространства и развития культурной жизни.

Генеральный план также предусматривает восстановление железной дороги, которая соединит Друскининкай с Гродно.

Напомним, пути в сторону Литвы были разобраны в 1990-х годах и с тех пор представители двух стран на разных уровнях поднимали вопрос о восстановление железнодорожного сообщения. Этот участок был когда-то стратегически важным — он был частью Санкт-Петербурго-Варшавской железной дороги и старейшей железной дороги на территории Беларуси. На данный момент руководство Литовской железной дороги (Lietuvos Geležinkelia) говорит о возможности восстановления направления Гродно-Друскининкай. Так, железнодорожная ветка от Марцинкониса будет идти в Друскининкай, а потом в белорусское Поречье, а далее в Гродно. Железнодорожный вокзал будет расположен на окраине города Друскининкай, по направлению к литовско-белорусскому пункту пересечения границы.

Власти курорта также запланировали новое место для автобусной станции, которую также перенесут на окраину. Сейчас автовокзал города находится недалеко от центра, как и бывший железнодорожный вокзал, где сейчас располагается хостел.

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