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Школьники отправятся на учебу 1 мая

24.04.2020 15:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 мая в стране официальный выходной день, но школьники отправятся на учебу. Соответствующий указ подписал 24 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Министерства образования. Глава государства предупредил о таком варианте несколько дней назад, когда заявил, что детям пора возвращаться в школы.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

«Главой государства в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы 2 мая на пятницу 1 мая 2020 года», — сообщили в Минобразования.

Таким образом, 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием, отметили в ведомстве.

В эту субботу, 25 апреля, дети отправятся на учебу за понедельник 27 апреля. Этот день для большинства белорусов будет выходным, мы отработали его 4 апреля, когда у школьников были весенние каникулы.

Напомним, неделю назад Александр Лукашенко заявил, что после длительных каникул школьники будут учиться в субботу, чтобы нагнать упущенное.

— Это будет полный учебный день, а не просто там труды и факультативы. Неделю же прогуляли лишнюю. И первого числа (первого мая) тоже будем учиться, а второго и третьего будет выходной. Вот мы два дня этих возьмем и уплотнимся — нам, может, даже летом не понадобится брать дни в июне месяце. Вот так надо поступить.

 
 
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1 мая в стране официальный выходной день, но школьники отправятся на учебу.
 
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