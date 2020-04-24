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Школьники отправятся на учебу 1 мая
24.04.2020 15:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 мая в стране официальный выходной день, но школьники отправятся на учебу. Соответствующий указ подписал 24 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко,
«Главой государства в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы 2 мая на пятницу 1 мая 2020 года», — сообщили в Минобразования.
Таким образом, 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием, отметили в ведомстве.
В эту субботу,
Напомним, неделю назад Александр Лукашенко
— Это будет полный учебный день, а не просто там труды и факультативы. Неделю же прогуляли лишнюю. И первого числа (первого мая) тоже будем учиться, а второго и третьего будет выходной. Вот мы два дня этих возьмем и уплотнимся — нам, может, даже летом не понадобится брать дни в июне месяце. Вот так надо поступить.
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1 мая в стране официальный выходной день, но школьники отправятся на учебу.
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