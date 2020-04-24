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Фермеры в этом году рассчитывают получить хороший урожай яблок

24.04.2020 17:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Деревья почти без потерь справились с заморозками. Плодовую корзину обещают пополнить и такие культуры, как персики, абрикосы, а также вишня. Среди садовников - это часть так называемой "фитомоды". 

Сегодня ученые Академии наук создают новые сорта, в том числе томатов и лука. Агроклиматические особенности садоводства в репортаже Алексея Кондратенко.

Контрастный апрель: ночью мороз, а днем относительно тепло! Некоторые растения в садах начали вегетацию с "фальстарта", а другие держат паузу. В чем дело - сейчас узнаем. 

Первый пример с категории "фитомода" -  абрикосовое дерево, инвазивный сорт, то есть привозной. Плюс 10 - 15 в феврале и марте   для него сигнал к действию -  вегетатации и цветения. Так устроен теплолюбивый "интеллект" растения. Но наша нестандартная зима не пошла ему на пользу. Чего не скажешь про белорусский сорт абрикоса - он не поддался заморозкам. 

Александр Таранов, директор института плодоводства НАН Беларуси: "К сожалению, по этой форме, где сильно повреждена генеративная сфера, здесь возможно только единичное плодоношение. И в лучшем свете выглядят сорта отечественной селекции. Например, по абрикосу, это Дебют, Знаходка. Они пока в бутонизации, и не отмечается процесс цветения. Есть надежда, что они смогут обеспечить нас урожаем".

Заморозки и ненастье не самое страшное испытание для садовых культур. Одна из задач, над которой работают ученые, - сберечь растения от болезней, таких, как парша или ржавчина. 

Александр Таранов, директор института плодоводства НАН Беларуси: "Это позволяет минимизировать химические обработки против заболеваний и получать экологизированную продукцию. И наши ученые успешно справляются по данному направлению. Наши сорта, такие широко известные как Алеся, Веселина, Заславское. Они обладают полигенной устойчивостью к парше. Соответственно, новые сорта, которые сейчас выходят в свет, тоже обладают устойчивостью к данным заболеваниям".

У садоводов и фермеров всегда есть запросы на новые сорта овощей. Это уже не совсем "фитомода", а скорее, стремление выйти на рынок с чем-то полезным и оригинальным. И в этом помогают ученые института огородничества. 

Андрей Чайковский,  директор института огородничества НАН Беларуси:  "Это, например, лежкие томаты. Гибрид называется Лежебока, и в названии отражено то, что они могут храниться более 30 дней. Есть такой вопрос, чтобы томаты можно было транспортировать за рубеж и реализовывать. С этой целью мы и создали такой гибрид томатов. Нашими селекционерами создан первый отечественный сорт лука-порея Воит. Это среднепоздний сорт, пока он в реестре для любительского овощеводства".

Садовники не боятся выращивать непривычные культуры. Так, фермеры пробуют заниматься грецким орехом. Есть четыре белорусских сорта. А в этом году определенный результат должен показать и самый большой в Минской области -  40 гектаров  -  сад фундука в Молодечненском районе. 

 
 
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Деревья почти без потерь справились с заморозками. Плодовую корзину обещают пополнить и такие культуры, как персики, абрикосы, а также вишня. Среди садовников - это...
 
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