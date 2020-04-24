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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фермеры в этом году рассчитывают получить хороший урожай яблок Деревья почти без потерь справились с заморозками. Плодовую корзину обещают пополнить и такие культуры, как персики, абрикосы, а также вишня. Среди садовников - это...

Деревья почти без потерь справились с заморозками. Плодовую корзину обещают пополнить и такие культуры, как персики, абрикосы, а также вишня. Среди садовников - это часть так называемой "фитомоды".Сегодня ученые Академии наук создают новые сорта, в том числе томатов и лука. Агроклиматические особенности садоводства в репортажеКонтрастный апрель: ночью мороз, а днем относительно тепло! Некоторые растения в садах начали вегетацию с "фальстарта", а другие держат паузу. В чем дело - сейчас узнаем.Первый пример с категории "фитомода" - абрикосовое дерево, инвазивный сорт, то есть привозной. Плюс 10 - 15 в феврале и марте для него сигнал к действию - вегетатации и цветения. Так устроен теплолюбивый "интеллект" растения. Но наша нестандартная зима не пошла ему на пользу. Чего не скажешь про белорусский сорт абрикоса - он не поддался заморозкам.Заморозки и ненастье не самое страшное испытание для садовых культур. Одна из задач, над которой работают ученые, - сберечь растения от болезней, таких, как парша или ржавчина.У садоводов и фермеров всегда есть запросы на новые сорта овощей. Это уже не совсем "фитомода", а скорее, стремление выйти на рынок с чем-то полезным и оригинальным. И в этом помогают ученые института огородничества.Садовники не боятся выращивать непривычные культуры. Так, фермеры пробуют заниматься грецким орехом. Есть четыре белорусских сорта. А в этом году определенный результат должен показать и самый большой в Минской области - 40 гектаров - сад фундука в Молодечненском районе.