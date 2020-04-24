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Прогноз погоды на 25 апреля
24.04.2020 16:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря.
Днем 25 апреля по югу республики местами
ожидаются грозы и сильные дожди.
Минск +5 +7, +12 +14
Гродно +5 +7, +12 +14
Брест +6 +8, +13 +15
Гомель +7 +9, +16 +18
Могилев +5 +7, +12 +14
Витебск +4 +6,+11 +13
26 апреля. Облачно с прояснениями.
Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с +9 +11
27 апреля. Облачно с прояснениями. Утром возможен небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9, порывы до 12 м/с +11 +13
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Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Днем 25 апреля по югу республики местами ожидаются грозы и...
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