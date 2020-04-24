Специальный круглосуточный пункт дезинфекции машин скорой помощи открылся сегодня в Борисовской инфекционной больнице

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По распоряжению Министра обороны Республики Беларусь об оказании помощи белорусским учреждениям здравоохранения командующим войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майором Андреем Жуком было принято соответствующее решение. С утра 24 апреля на территории Борисовской инфекционной больницы работает одно из подразделений радиационной, химической и биологической защиты оперативного командования – всего три расчета, которые проводят дезинфекцию машин скорой помощи снаружи и внутри. Дежурство – круглосуточное.





Об этом журналистам сообщил начальник службы радиационной, химической, биологической защиты и экологии СЗОК полковник Дмитрий Захаров. По его словам, военнослужащие обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожи. Получены наиболее современные средства защиты (респираторы 2 и 3 классов защиты). Закуплены новые дезинфицирующие вещества и растворы. Используются апробированные комплекты специальной обработки, использование которых наиболее целесообразно для дезинфекции машин скорой помощи.





Возле одного из корпусов больницы развернуто две палатки. Одна из них предназначена для снятия средств защиты, вторая оборудована для нахождения и отдыха дежурной смены.

Светлана ЧЕКАЛОВА, фото Екатерины СОРОКО