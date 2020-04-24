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Специальный круглосуточный пункт дезинфекции машин скорой помощи открылся сегодня в Борисовской инфекционной больнице

24.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По распоряжению Министра обороны Республики Беларусь об оказании помощи белорусским учреждениям здравоохранения командующим войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майором Андреем Жуком было принято соответствующее решение. С утра 24 апреля на территории Борисовской инфекционной больницы работает одно из подразделений радиационной, химической и биологической защиты оперативного командования – всего три расчета, которые проводят дезинфекцию машин скорой помощи снаружи и внутри. Дежурство – круглосуточное.

Специальный круглосуточный пункт дезинфекции машин скорой помощи открылся сегодня в Борисовской инфекционной больнице

Об этом журналистам сообщил начальник службы радиационной, химической, биологической защиты и экологии СЗОК полковник Дмитрий Захаров. По его словам, военнослужащие обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожи. Получены наиболее современные средства защиты (респираторы 2 и 3 классов защиты). Закуплены новые дезинфицирующие вещества и растворы. Используются апробированные комплекты специальной обработки, использование которых наиболее целесообразно для дезинфекции машин скорой помощи.

Специальный круглосуточный пункт дезинфекции машин скорой помощи открылся сегодня в Борисовской инфекционной больнице

Возле одного из корпусов больницы развернуто две палатки. Одна из них предназначена для снятия средств защиты, вторая оборудована для нахождения и отдыха дежурной смены.

Светлана ЧЕКАЛОВА, фото Екатерины СОРОКО

 
 
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