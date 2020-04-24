Формат вступительной кампании в Беларуси менять не будут

Формат проведения вступительной кампании менять не планируется, но власти думают, как ее обезопасить.

О том, что формат поступления в вузы не изменится, сообщил глава Минобразования Игорь Карпенко на встрече с коллективом гимназии №10 города Гродно, передает БЕЛТА.

«Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация и примем взвешенное решение. Но сразу можно сказать, что выпускникам не нужно беспокоиться: никаких изменений по форме проведения вступительной кампании не будет. А как ее обезопасить, создать оптимальные условия - этот вопрос сейчас прорабатывается», - сказал министр.

Он отметил, что в СМИ и интернете появляется много информации о том, как можно поменять форму вступительных испытаний. Некоторые предлагают отменить их вообще.

Ранее сообщалось, что задания ЦТ меняться не будут несмотря на сокращение четвертой четверти и продление весенних каникул.