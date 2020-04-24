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Выходные с кратковременными дождями
24.04.2020 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTХарактер погоды изменится. Кратковременные дожди в прогнозах синоптиков на все выходные. Осадки и понижение температуры в нашу страну принесут атмосферные фронты с Балтийского моря. В Минске воздух завтра прогреется до плюс 12, в воскресенье будет около 10 тепла. Ночью возможны заморозки. Порывы ветра местами до 14 метров в секунду.
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Характер погоды изменится. Кратковременные дожди в прогнозах синоптиков на все выходные. Осадки и понижение температуры в нашу страну принесут атмосферные фронты...
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