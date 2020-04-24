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Под пристальным вниманием ГАИ водители мототранспорта
24.04.2020 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМотосезон по правилам! В Минской области сегодня стартовала акция по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием механического двухколесного транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды - контролируют соблюдение правил дорожного движения, выявляют правонарушения. Только в этом году в центральном регионе произошло 8 аварий, в которых 3 человека погибли. Еще 8 - получили травмы.
За правонарушения предусмотрены разные административные меры: от штрафа и предупреждения до лишения водительских прав.
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Мотосезон по правилам! В Минской области сегодня стартовала акция по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием механического двухколесного...
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