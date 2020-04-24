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Онлайн-марафон в поддержку витебских медиков продолжается
24.04.2020 16:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Что сейчас происходит в эпицентре марафона, и кто передал слова поддержки стране в прямом эфире?
Узнаем у Лидии Заблоцкой, она на прямой связи со студией.
Сейчас мы находимся непосредственно в самой студии звукозаписи продюсерского центра "СПАМАШ". Именно отсюда передают сигналы поддержки и волны приятной музыки, которая способна сделать будни наших медиков легче. Кстати, основная поддержка сегодня - Витебску и врачам Витебской областной клинической больницы. В течение всего марафона они выходят на связь, рассказывают, как сейчас обстоят дела в больницах. Для них - уже скоро - в эфире споет Алена Ланская, а пока слова поддержки передадут популярный музыкант Игорь Бутман и экс-солист "Бэд Боиз Блю" Кевин МакКой. Ждем онлайн-встречи.
В принципе, сегодня многие, кто часто гостит на "Славянском базаре в Витебске", готовы поддержать не только фестивальную столицу, но и всю страну. Уже состоялся видеомост с Олегом Газмановым и Ириной Билык. Впереди - Денис Майданов, Константин Москович и Томас Невергрин. Сам марафон длится с полудня. Свои хиты в живом звуке здесь уже пели Александр Солодуха, Ольга Плотникова, группа “Тяни-Толкай”. Покажем, как это было.
Каждый, кто вещает сегодня из студии, со всей искренностью просит не падать духом и оставаться сильными. Потому этот вокальный марафон планирует побить свой же рекорд: трансляция концерта не остановится ни на секунду на протяжении 12 часов. Кстати, уже известны первые перечисления на благотворительный счет больницы. Прямо сейчас вы можете зайти в YouTube, конкретнее - на канал "СПАМАШ", побыть на концерте и поддержать тех, кто на передовой сегодня.
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Онлайн-марафон в поддержку медработников продолжается в эти минуты. Сотни пользователей YouTube-платформы, тысячи слушателей радио "Мир" подключаются к концерту...
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