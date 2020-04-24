|
В столице утром горел мусоровоз - прямо напротив суда Московского района
24.04.2020 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу утром горел мусоровоз — машина стояла напротив здания суда Московского района Минска.
Сотрудники МЧС ликвидировали
Никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу утром горел мусоровоз - машина стояла напротив здания суда Московского района Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)