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В столице утром горел мусоровоз - прямо напротив суда Московского района

24.04.2020 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу утром горел мусоровоз — машина стояла напротив здания суда Московского района Минска.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар напротив здания по проспекту Газеты Правда, 27. Там пылал грузовик — это попало на видео, его прислал в редакцию пользователь TUT.BY Александр Соц.

Никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.

Открыть/скачать видео (91.32 МБ)

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу утром горел мусоровоз - машина стояла напротив здания суда Московского района Минска.
 
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