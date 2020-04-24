Лесной пожар разгорелся в Бресте, приближается к заправке. Фото и видео

Источник материала: Tut.by

24 апреля лесной пожар разгорелся в Бресте возле жилого микрорайона Старые Задворцы. Об этом свидетельствуют данные карты пожаров Сканэкс .



Фото предоставил читатель Петр

О пожаре TUT.BY сообщил читатель. По словам Петра, пламя разгорелось около 16.20 и приближается к автомобильной заправке «Лукойл» на улице Коммерческой.

На месте работают спасатели, сообщили в областном управлении МЧС.



Данные карты пожаров Сканэкс

Видео предоставил Петр







Фото: Васька Пилот



