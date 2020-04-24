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Лесной пожар разгорелся в Бресте, приближается к заправке. Фото и видео
24.04.2020 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 апреля лесной пожар разгорелся в Бресте возле жилого микрорайона Старые Задворцы. Об этом свидетельствуют данные
О пожаре TUT.BY сообщил читатель. По словам Петра, пламя разгорелось около 16.20 и приближается к автомобильной заправке «Лукойл» на улице Коммерческой.
На месте работают спасатели, сообщили в областном управлении МЧС.
Видео предоставил Петр
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На месте работает МЧС.
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