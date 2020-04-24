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На проспекте перекрашивают желтые вазы на исторической балюстраде
24.04.2020 18:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вазы на балюстраде на проспекте перекрасили в нехарактерный яркий желтый цвет в 2018 году. Тогда возмутились не только минчане, которые составили петицию с требованием их перекрасить, но и Минкульт. В итоге балюстраду пообещали отреставрировать. Сегодня, спустя два года, TUT.BY заметил несколько ваз, покрашенных в белый цвет.
Как нам стало известно, эти работы начали в рамках реконструкции балюстрады. Сейчас «побелело» несколько ваз на стороне возле улицы Коммунистической. С обратной стороны вазы еще желтые. «Горремавтодору» еще нужно будет подобрать верный, согласованный с Минкультом, цвет. Мы покажем после, что получилось.
Напомним, вазы на балюстраде возле парка Горького без согласования
Но Минкульт долго вел переписку с местными властями и «Горремавтодором» — просили вернуть вазам исторический цвет и соблюсти согласованное цветовое решение.
В итоге вазы
Вазы на проспекте изначально были цвета, приближенного к цвету разбеленной охры. Балюстрада — объект историко-культурной ценности 2-й категории (имеет национальное значение), она находится в государственном списке материальных недвижимых историко-культурных ценностей.
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Вазы на проспекте покрасили в желтый цвет в 2018 году. Спустя два года их все-таки начали перекрашивать.
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