На проспекте перекрашивают желтые вазы на исторической балюстраде

Источник материала: Tut.by

Вазы на балюстраде на проспекте перекрасили в нехарактерный яркий желтый цвет в 2018 году. Тогда возмутились не только минчане, которые составили петицию с требованием их перекрасить, но и Минкульт. В итоге балюстраду пообещали отреставрировать. Сегодня, спустя два года, TUT.BY заметил несколько ваз, покрашенных в белый цвет.





Как нам стало известно, эти работы начали в рамках реконструкции балюстрады. Сейчас «побелело» несколько ваз на стороне возле улицы Коммунистической. С обратной стороны вазы еще желтые. «Горремавтодору» еще нужно будет подобрать верный, согласованный с Минкультом, цвет. Мы покажем после, что получилось.









Напомним, вазы на балюстраде возле парка Горького без согласования перекрасили в нехарактерный желтый цвет еще летом 2018 года. Против такого изменения составили петицию минчане, Комитет архитектуры Мингорисполкома направил «Горремавтодору» предписание устранить нарушения. Но финансирования не было, поэтому «Горремавтодор» пообещал перекрасить вазы к 1 мая 2019 года. В августе 2019 года стало известно, что руководство города разрешило «Горремавтодору» оставить все как есть.



Такими вазы вы видите, наверное, в последний раз

Но Минкульт долго вел переписку с местными властями и «Горремавтодором» — просили вернуть вазам исторический цвет и соблюсти согласованное цветовое решение.

В итоге вазы пообещали перекрасить в 2020 году, когда наступит благоприятный для работ период. Вот он и наступил.





Вазы на проспекте изначально были цвета, приближенного к цвету разбеленной охры. Балюстрада — объект историко-культурной ценности 2-й категории (имеет национальное значение), она находится в государственном списке материальных недвижимых историко-культурных ценностей.