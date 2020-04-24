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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Секреты молодечненской вытинанки Традиции старинной вытинанки развивают во многих регионах Беларуси, в том числе через современный подход. Как сложилась знаменитая Молодечненская школа...

, в том числе через современный подход. Как сложилась знаменитая Молодечненская школа вытинанки, известная далеко за пределами Беларуси.встретилась с представителями династии мастеров по вырезанию бумажных узоров.Здесь продолжаются традиции знаменитой молодечненской вытинанки почти 25 лет. Подробно изучаются народные праздники, которым соответствует каждый сюжет на бумаге.У истоков разработки как молодечненского стиля вытинанки, так и учебных программ стояла Виктория Чирвонцева, дело которой сейчас продолжают ее две дочери и их дети.Кто-то из династии Чирвонцевых преподает традиционное вырезание узоров из бумаги, другие воплощают принцип вытинанки в дизайнерское оформление одежды и интерьеров.Вытинанка как предмет преподается не только на декоративно-прикладном отделении музыкального колледжа имени Агинского. Младшие начинают вырезать вытинанку и в детской художественной школе Молодечно, где учится еще один представитель династии Чирвонцевых - Стефания.Сегодня принцип вырезания используется в разных видах искусства. Это и лазерная резка по дереву, работа с тканью и другими материалами, трафареты, даже муралы. Главное - принцип симметрии и подчинение графическим законам композиции.Это современная интерпретация вытинанки - модное платье.В семье мастериц есть и свой семейный сайт vytinanka.by, где они не только выставляют свои работы, но и делятся мастер-классами и секретами преподавания молодечненской школы вытинанки.