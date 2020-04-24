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Секреты молодечненской вытинанки
24.04.2020 18:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Здесь продолжаются традиции знаменитой молодечненской вытинанки почти 25 лет. Подробно изучаются народные праздники, которым соответствует каждый сюжет на бумаге.
У истоков разработки как молодечненского стиля вытинанки, так и учебных программ стояла Виктория Чирвонцева, дело которой сейчас продолжают ее две дочери и их дети.
Кто-то из династии Чирвонцевых преподает традиционное вырезание узоров из бумаги, другие воплощают принцип вытинанки в дизайнерское оформление одежды и интерьеров.
Вытинанка как предмет преподается не только на декоративно-прикладном отделении музыкального колледжа имени Агинского. Младшие начинают вырезать вытинанку и в детской художественной школе Молодечно, где учится еще один представитель династии Чирвонцевых - Стефания.
Сегодня принцип вырезания используется в разных видах искусства. Это и лазерная резка по дереву, работа с тканью и другими материалами, трафареты, даже муралы. Главное - принцип симметрии и подчинение графическим законам композиции.
Это современная интерпретация вытинанки - модное платье.
В семье мастериц есть и свой семейный сайт vytinanka.by, где они не только выставляют свои работы, но и делятся мастер-классами и секретами преподавания молодечненской школы вытинанки.
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