Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору 11.03.2020-10.04.2020 проведен мониторинг Свято-Федоровского храма по адресу: г. Пинск, ул.Парковая, 145, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Настоятелю храма Святого великомученика Феодора Тирона г. Пинска Пинчуку Михаилу Петровичу были вручены рекомендации от 15.04.2020 для устранения выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Мисюковец А.К.

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору 11.03.2020-10.04.2020 проведен мониторинг мониторинг ОАО «Охово» по адресу: Пинский район, аг.Охово, ул. Школьная, 1, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Директору ОАО «Охово», Полюховичу Николаю Николаевичу были вручены рекомендации от 16.04.2020 для устранения выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Мисюковец А.К.

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В соответствии с пунктом 201 плана выборочных проверок на первое полугодие 2020 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций от 12 марта 2020 года № 15 была проведена плановая проверка Частного производственного унитарного предприятия «Брествторресурсы», Брестская область, г.Брест, ул.Заводская, 2-Я, д.2/16, пом.1, УНП 291453369, филиал на территории г.Пинска, ул.Брестская, 137. В ходе проверки нарушений правил пожарной безопасности выявлено не было, вручена справка.

Инспектор ИНиП Мисюковец А.К.

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору 11.03.2019-10.04.2020 проведен мониторинг Молотковичского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Пинский лесхоз» по адресу: Брестская область, Пинский район, аг.Молотковичи, ул.60 лет Октября, д.28б, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Лесничему Молотковичского лесничества ГЛХУ Пинский лесхоз Толковцу Андрею Васильевичу были вручены рекомендации от 16.04.2020 для устранения выявленных нарушений.