Жители Борисовщины активно благоустраивают памятные места в преддверии 75-й годовщины Победы

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— Нам, людям среднего возраста, о войне рассказывали наши родители, дедушки и бабушки. Теперь наша очередь: мы расскажем о том, что узнали, уже своим детям и внукам. Только так нить времен не прервется, — уверена старший инспектор Лошницкого сельисполкома Оксана Хватик. — Привлекаем к благоустройству ребят, молодежь. Тяжелым трудом не нагружаем — учитываем возраст, конечно. А дети радуются, когда зовем с собой: понимают, как это важно. Например, братское захоронение в Лошнице — под опекой местной школы и гимназии. И за памятниками в Новоселках ухаживают тоже школьники.

Общими усилиями в аг. Лошница отреставрировали памятник воинской славы, выложили плиткой дорожки, ведущие к нему. Памятник в Приямино выглядит достойно — благодаря сотрудникам местного музея.

О святых для жителей сельсовета местах заботятся и предприятия, которые расположены рядом. Лошницкий комбикормовый завод установил новое ограждение вокруг памятника в Боярах. Ухаживать за территорией у стелы в Новоселках помогает ОАО «Борисовский мясокомбинат №1». Поменяли надгробия на воинских могилах в Лошнице, в Малых и Больших Негновичах — спасибо за труд работникам нашего сельсовета и коллективу ИК-14.

По-настоящему трогает то, что никому специально напоминать не нужно: дескать, праздник скоро, а не пора бы заняться благоустройством? Люди проявляют инициативу сами. Мы ведь на своей земле живем. И это наша история.

Светлана ЧЕКАЛОВА