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Скрэмбл со шпинатом и креветками
25.04.2020 11:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
• 70 граммов шпината,
• 3 яйца,
• 100 граммов креветок,
• зеленый лук,
• оливковое масло,
• соль и перец.
Моем шпинат и даем ему обсохнуть. Мелко нарезаем и обжариваем пару минут на сковороде.
Шпинат также содержит хлоропласт и хлорофилл. Исследования показали, что благодаря этим свойствам листовой овощ защищает от рака, устраняя из организма канцерогенные вещества, детоксицируя организм, уменьшая воспаление и замедляя вред от свободных радикалов.
Креветки так же быстро обжариваем на растительном масле. Слегка солим в конце жарки.
Достаточно употребить 100 граммов креветок в составе завтрака, чтобы организм получил необходимую для нормального функционирования суточную норму цинка, селена и йода.
Яйца разбиваем, перемешиваем в миске или кружке вилкой и обжариваем на масле на хорошо раскаленной сковороде, интенсивно помешивая в течение минуты.
Выкладываем скрэмбл в тарелку, сверху кладем креветки и шпинат, сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем мелконарезанным зеленым луком.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: • 70 граммов шпината, • 3 яйца, • 100 граммов креветок, • зеленый лук, • оливковое масло, • соль и перец. Моем шпинат и даем ему обсохнуть....
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