Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Скрэмбл со шпинатом и креветками Возьмем: • 70 граммов шпината, • 3 яйца, • 100 граммов креветок, • зеленый лук, • оливковое масло, • соль и перец. Моем шпинат и даем ему обсохнуть....

Возьмем:• 70 граммов шпината,• 3 яйца,• 100 граммов креветок,• зеленый лук,• оливковое масло,• соль и перец.Моем шпинат и даем ему обсохнуть. Мелко нарезаем и обжариваем пару минут на сковороде.Креветки так же быстро обжариваем на растительном масле. Слегка солим в конце жарки.Яйца разбиваем, перемешиваем в миске или кружке вилкой и обжариваем на масле на хорошо раскаленной сковороде, интенсивно помешивая в течение минуты.Выкладываем скрэмбл в тарелку, сверху кладем креветки и шпинат, сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем мелконарезанным зеленым луком.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!