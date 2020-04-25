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Скрэмбл со шпинатом и креветками

25.04.2020 11:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:

• 70 граммов шпината,

• 3 яйца,

• 100 граммов креветок,

• зеленый лук,

• оливковое масло,

• соль и перец.

Моем шпинат и даем ему обсохнуть. Мелко нарезаем и обжариваем пару минут на сковороде.

Шпинат также содержит хлоропласт и хлорофилл. Исследования показали, что благодаря этим свойствам листовой овощ защищает от рака, устраняя из организма канцерогенные вещества, детоксицируя организм, уменьшая воспаление и замедляя вред от свободных радикалов. 

Креветки так же быстро обжариваем на растительном масле. Слегка солим в конце жарки.

Достаточно употребить 100 граммов креветок  в составе завтрака, чтобы организм получил необходимую для нормального функционирования суточную норму цинка, селена и йода.

Яйца разбиваем, перемешиваем в миске или кружке вилкой и обжариваем на  масле на хорошо раскаленной сковороде, интенсивно помешивая в течение минуты.

Выкладываем скрэмбл в тарелку, сверху кладем креветки и шпинат, сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем мелконарезанным зеленым луком.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Возьмем: • 70 граммов шпината, • 3 яйца, • 100 граммов креветок, • зеленый лук, • оливковое масло, • соль и перец. Моем шпинат и даем ему обсохнуть....
 
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