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Военнослужащие 72-го ОУЦ ПП и МС отремонтировали мемориальный комплекс «Аллея героев»

25.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Военнослужащие 3 гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов приступили к благоустройству территории, на которой размещены объекты учебно-материальной базы воинской части. В частности началась подготовка газонов для посадки травы, побелены деревья на территории воинской части, обрезаны кустарники и деревья.

Военнослужащие 72-го ОУЦ ПП и МС отремонтировали мемориальный комплекс «Аллея героев»

Республиканский субботник в этом году проходит в преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Боевой путь 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов также начинался в годы военного лихолетья. Тысячи воинов нашего соединения были удостоены наград и медалей, память о них увековечена множеством памятников на территории учебного центра.

Военнослужащие 72-го ОУЦ ПП и МС отремонтировали мемориальный комплекс «Аллея героев»

Военнослужащие 72-го ОУЦ ПП и МС отремонтировали мемориальный комплекс «Аллея героев»

Самым почитаемым местом у военнослужащих учебного центра и жителей микрорайона Печи является мемориальный комплекс «Аллея героев», который был создан еще в начале 70-х годов, а потому к настоящему времени в некоторых местах ощутимо обветшал. Поэтому командование учебного центра приняло решение провести ремонт мемориального комплекса «Аллеи героев»: было заменено покрытие на пешеходных дорожках, произведено оштукатуривание поверхности стен элементов мемориального комплекса, а также обустроены новые клумбы.

Военнослужащие 72-го ОУЦ ПП и МС отремонтировали мемориальный комплекс «Аллея героев»

Военнослужащие 72-го ОУЦ ПП и МС отремонтировали мемориальный комплекс «Аллея героев»

На клумбах военнослужащие учебного центра высадили молодые растения. В ходе проведения работ по благоустройству территории мемориальный комплекс посетили ветераны Великой Отечественной войны: полковник в отставке Василий Степанович Тарасенко и подполковник в отставке Константин Александрович Анардович.

Военнослужащие 72-го ОУЦ ПП и МС отремонтировали мемориальный комплекс «Аллея героев»

Военнослужащие 72-го ОУЦ ПП и МС отремонтировали мемориальный комплекс «Аллея героев»

Дух субботника сближает любой коллектив – всегда приятно осознавать свою причастность к родному городу, к месту, где живешь и работаешь. После подобных мероприятий граждане особенно остро ощущают ценность своего труда. Ведь именно труд обеспечивает будущее государства, а окультуренные места родной земли дают право гордиться тем, что Республика Беларусь – красивая страна, в которой живет дружный и миролюбивый белорусский народ.

М.М. КУМЯКОВ, гвардии майор

 
 
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Давняя традиция проведения в нашей стране субботников направлена на наведение порядка в каждом уголке родной земли: своим трудом каждый из нас делает синеокую...
 
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