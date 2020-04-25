Военнослужащие 72-го ОУЦ ПП и МС отремонтировали мемориальный комплекс «Аллея героев»

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Военнослужащие 3 гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов приступили к благоустройству территории, на которой размещены объекты учебно-материальной базы воинской части. В частности началась подготовка газонов для посадки травы, побелены деревья на территории воинской части, обрезаны кустарники и деревья.





Республиканский субботник в этом году проходит в преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Боевой путь 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов также начинался в годы военного лихолетья. Тысячи воинов нашего соединения были удостоены наград и медалей, память о них увековечена множеством памятников на территории учебного центра.









Самым почитаемым местом у военнослужащих учебного центра и жителей микрорайона Печи является мемориальный комплекс «Аллея героев», который был создан еще в начале 70-х годов, а потому к настоящему времени в некоторых местах ощутимо обветшал. Поэтому командование учебного центра приняло решение провести ремонт мемориального комплекса «Аллеи героев»: было заменено покрытие на пешеходных дорожках, произведено оштукатуривание поверхности стен элементов мемориального комплекса, а также обустроены новые клумбы.









На клумбах военнослужащие учебного центра высадили молодые растения. В ходе проведения работ по благоустройству территории мемориальный комплекс посетили ветераны Великой Отечественной войны: полковник в отставке Василий Степанович Тарасенко и подполковник в отставке Константин Александрович Анардович.









Дух субботника сближает любой коллектив – всегда приятно осознавать свою причастность к родному городу, к месту, где живешь и работаешь. После подобных мероприятий граждане особенно остро ощущают ценность своего труда. Ведь именно труд обеспечивает будущее государства, а окультуренные места родной земли дают право гордиться тем, что Республика Беларусь – красивая страна, в которой живет дружный и миролюбивый белорусский народ.

М.М. КУМЯКОВ, гвардии майор