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В рамках республиканского субботника представители райисполкома высадили молодые саженцы деревьев в агрогородке Парохонск

25.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В рамках республиканского субботника представители райисполкома высадили молодые саженцы деревьев в агрогородке Парохонск

 

Сегодня, 25 апреля, состоялся традиционный республиканский субботник. Самое активное участие в нем приняли и жители Пинщины. Благоустраивался каждый уголок нашего района, наводился порядок везде, где требовалось.

В день субботника мы побывали в агрогородке Парохонск. Оживленно здесь было с самого утра. Заранее были определены объекты, которые требовалось благоустроить. На одном из таких объектов, который расположился напротив машинного двора ОАО «Парохонское», трудились представители основных служб и отделов райисполкома во главе с председателем Игорем Брилевичем.

– Сегодняшний субботник, который традиционно проходит в республике весной, в том числе и в нашем районе, – это посильный вклад каждого жителя в благоустройство своей малой родины, – отметил Игорь Брилевич. – Поэтому считаю, что такие акции благоустройства необходимо проводить – так каждый сможет стать причастным к созданию истории своего края, сделать нашу Пинщину еще краше, чище и уютнее. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, сегодня мы трудимся небольшим коллективом на свежем воздухе. Надеюсь, что высаженные нами саженцы приживутся, и здесь зашумит прекрасный парк, который будет радовать новые поколения жителей агрогородка.

Посадочный материал был предоставлен ГЛХУ «Пинский лесхоз». На площади в полтора гектара высадили порядка 600 штук саженцев молодых деревьев.

– Этот объект был подобран по инициативе райисполкома, – рассказывает заместитель директора Пинского лесхоза Александр Селивон. – Мы провели обследование участка, составили проект и определили, что нужно посадить. В частности, здесь преобладают береза и ель, дополняют их липа, каштан и рябина. Практически весь посадочный материал – из питомника Пинского лесхоза, частично – из леса. Мы обеспечили всех работающих на участке инструментами, посадочным материалом.

По словам начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Юрия Бушика, агрогородок Парохонск в качестве объекта для мероприятий республиканского субботника был выбран не случайно, ведь в перспективе это деревня будущего.

– Концепция проекта предполагает не только фактическое благоустройство, связанное, например, с асфальтированием, расширением социальной сферы, но и так называемый зеленый кластер, – подчеркнул Юрий Геннадьевич. – В рамках республиканского субботника мы как раз-таки и работаем над этой составляющей – высаживаем саженцы деревьев. Также Парохонская земля славна своими традициями, богата историей, в частности, ее не обошли события Великой Отечественной войны, в этих краях в том числе формировалось партизанское движение, которое прославило весь пинский край. Поэтому в год 75-летия Великой Победы, в Год малой родины такое мероприятие, на мой взгляд, является значимым.

…В этот день как раз пошел такой долгожданный дождь – очищающий и дающий надежду на новую жизнь.

 

Инна УРБАНОВИЧ
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