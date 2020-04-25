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Международный день делегата сегодня празднуют в мире

25.04.2020 14:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня во всем мире отмечают Международный день делегата. В этом году дата впервые стала календарной. Делегаты являются важными действующими лицами в работе Организации Объединенных Наций. Они заняты поиском компромисса и путей решения глобальных вопросов современности. Ровно 75 лет назад в Сан-Франциско прошла конференция, которая запустила процесс создания важнейшего документа — устава ООН. В заседании участвовали 50 государств. В том числе, и БССР. Советскую республику включили в состав на правах учредителя из-за особо значительного вклада в сопротивление нацистской агрессии и ее отражения. 

Выставка к 75-летию образования ООН в Национальном историческом музее


Накануне в Национальном историческом музее Беларуси открылась фотовыставка к годовщине ООН. Открытие провели в прямом эфире без посетителей. 

В основе экспозиции - фото и документы из Национального исторического музея, белорусского представительства ООН, а также Министерства иностранных дел. Посетить выставку можно как онлайн, так и в привычном режиме по выходным дням до 24 мая.

 
 
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Сегодня во всем мире отмечают Международный день делегата. В этом году дата впервые стала календарной. Делегаты являются важными действующими лицами в работе...
 
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