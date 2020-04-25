На Борисовщине проходит награждение победителей сева яровых

Источник материала: Единство

В гости к передовикам традиционно приезжает председатель райкома профсоюза работников АПК Антонина Котова. Тепло здоровается с тружениками, с каждым беседует лично.

— Уважаю их от души, — говорит профсоюзный лидер. — А иначе как? Ведь это наш золотой фонд! Без них села просто не будет.

На днях Антонина Степановна побывала в филиале «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» и в ОАО «Лошницкий край».

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Светлана ЧЕКАЛОВА, фото Екатерины СОРОКО