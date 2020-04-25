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На Борисовщине проходит награждение победителей сева яровых

25.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В гости к передовикам традиционно приезжает председатель райкома профсоюза работников АПК Антонина Котова. Тепло здоровается с тружениками, с каждым беседует лично.

Уважаю их от души, — говорит профсоюзный лидер. — А иначе как? Ведь это наш золотой фонд! Без них села просто не будет.

На днях Антонина Степановна побывала в филиале «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» и в ОАО «Лошницкий край».

Подробности читайте в следующем номере нашей газеты.

Светлана ЧЕКАЛОВА, фото Екатерины СОРОКО

 
 
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Благодарственные письма от руководства района, ценные подарки и очень много добрых слов — так на Борисовщине проходит награждение победителей сева яровых-2020.
 
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