ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новая аллея появилась в Брестской крепости

25.04.2020 14:00 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Накануне Великой Победы в Брестской крепости высадили липовую аллею. Молодые деревья появились на дороге, ведущей в Восточный форт. Именно там в июне 1941 года шли самые жестокие бои за легендарную цитадель. На небольшой участок земли немецкие войска сбросили 20 пятисоткилограммовых бомб. В здании, где сражались герои, сейчас идет реконструкция - там строят музей. Для участников субботника устроили презентацию и показали, как будет выглядеть новый туристический объект. Откроют музей в конце июня - к годовщине начала войны.

Сегодня в Бресте также начали уборку на месте будущего парка. Он появится в центре города. У нового места отдыха будет своя изюминка - какая именно, пока держат в секрете.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Великой Победы в Брестской крепости высадили липовую аллею. Молодые деревья появились на дороге, ведущей в Восточный форт. Именно там в июне 1941 года шли...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как будут аттестовывать школьников? Учителя написали открытое письмо, чиновники решение еще не приняли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика