Заряда хватает на 30 километров. В Минске на шеринге появились первые электровелосипеды

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске шеринг «Колобайк» расставил в городе электровелосипеды. Их прокат будет стоить дороже, а разгоняться такие велосипеды будут до 25 км/ч.





Внешне электровелосипеды почти не отличаются от обычных (на обычных есть рекламная наклейка Visa). Поездки на электровелосипеде будут стоить дороже — 1 рубль за старт, дальше — 24 копейки в минуту. На обычном велосипеде — 50 копеек за старт, дальше 4 копейки в минуту.

У велосипеда есть три скорости, трогаться рекомендуют с первой. Мощность — 250 ватт. Педали за велосипедиста он не крутит, но помогает ехать.

— Вы просто сидите, вращаете ногами, а он вас несет. Это даже скорее для ленивых, или тех, у кого болят ноги, — говорит директор «Колобайк» Вадим Осипчик.









Достигая скорости 25 км/ч, двигатель отключается, дальше разгоняться можно только с помощью собственной физической силы. У велосипеда сменный аккумулятор, заряда хватает в среднем на 30 километров.

Есть ограничения — лучше всего его использовать людям с весом до 150 килограммов.



На переднем плане стоит самокат и обычный велосипед с синими наклейками. За ними — электровелосипеды.









Пользоваться им можно также, как самокатами и велосипедами «Колобайк» — через приложение, сканируя код.

Всего по городу расставят 300 таких велосипедов.

— Если это направление хорошо пойдет, то закупим еще, — говорит Осипчик.