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Заряда хватает на 30 километров. В Минске на шеринге появились первые электровелосипеды
25.04.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске шеринг «Колобайк» расставил в городе электровелосипеды. Их прокат будет стоить дороже, а разгоняться такие велосипеды будут до 25 км/ч.
Внешне электровелосипеды почти не отличаются от обычных (на обычных есть рекламная наклейка Visa). Поездки на электровелосипеде будут стоить дороже — 1 рубль за старт, дальше — 24 копейки в минуту. На
У велосипеда есть три скорости, трогаться рекомендуют с первой. Мощность — 250 ватт. Педали за велосипедиста он не крутит, но помогает ехать.
— Вы просто сидите, вращаете ногами, а он вас несет. Это даже скорее для ленивых, или тех, у кого болят ноги, — говорит директор «Колобайк» Вадим Осипчик.
Достигая скорости 25 км/ч, двигатель отключается, дальше разгоняться можно только с помощью собственной физической силы. У велосипеда сменный аккумулятор, заряда хватает в среднем на 30 километров.
Есть ограничения — лучше всего его использовать людям с весом до 150 килограммов.
Пользоваться им можно также, как самокатами и велосипедами «Колобайк» — через приложение, сканируя код.
Всего по городу расставят 300 таких велосипедов.
— Если это направление хорошо пойдет, то закупим еще, — говорит Осипчик.
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С сегодняшнего дня в Минске шеринг «Колобайк» расставил в городе электровелосипеды. Стоить они будут дороже обычных и разгоняться до 25 км/ч.
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