Борисовщина присоединилась к республиканскому субботнику. Где кипит работа?

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С самого утра активная работа развернулась на одной из делянок в Кищино-Слободском лесничестве. Лесные культуры в честь 75-летия Великой Победы на площади 0,6 га высаживали депутаты, представители общественных объединений и трудовых коллективов района. По словам лесничего Олега Панковца, посадка леса уже давно стала традицией. В этом году на данном участке планируется высадить более 3 тысяч саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой, приживаемость которых практически 100%.

















Около трех тысяч военнослужащих 72 ОУЦ ППиМС занимались уборкой территории, ремонтом памятников и малых архитектурных сооружений, обслуживанием автодромов. Активисты Борисовского РК ОО «БРСМ» трудились на «Батареях». Благоустройство района борисовчане начали заранее: облагораживали территорию своих предприятий и учреждений, работали на закрепленных за трудовыми коллективами участках, приводили в порядок воинские захоронения и мемориалы.









В преддверии Праздника труда работали на славу активисты профсоюзных первичек. Несколько дней подряд они приезжали в Староборисов к братской могиле: облагораживали территорию, белили деревья. Красивый величественный монумент, аккуратные ряды деревьев, зелень свежей травы – теперь это памятное место действительно готово к 9 Мая. Учреждения образования также благоустроили закрепленные за ними памятники и обелиски. Это их благодарность погибшим за мирное небо над головой, за возможность жить, учиться и быть полезными своей малой родине.









А члены коллектива ТЦСОН Борисовского района посадили ирисы, пионы и хосты на одной из клумб на ул. Чапаева. Совсем скоро жители города смогут лицезреть здесь красивую цветочную композицию.









Несмотря на то, что в этом году субботник не был таким же массовым, как обычно, все желающие смогли внести свою лепту в благоустройство родного края.

Татьяна САКОВИЧ