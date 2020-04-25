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Борисовщина присоединилась к республиканскому субботнику. Где кипит работа?

25.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

С самого утра активная работа развернулась на одной из делянок в Кищино-Слободском лесничестве. Лесные культуры в честь 75-летия Великой Победы на площади 0,6 га высаживали депутаты, представители общественных объединений и трудовых коллективов района. По словам лесничего Олега Панковца, посадка леса уже давно стала традицией. В этом году на данном участке планируется высадить более 3 тысяч саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой, приживаемость которых практически 100%.

Борисовщина присоединилась к республиканскому субботнику. Где кипит работа?

Борисовщина присоединилась к республиканскому субботнику. Где кипит работа?

Борисовщина присоединилась к республиканскому субботнику. Где кипит работа?

Борисовщина присоединилась к республиканскому субботнику. Где кипит работа?

Около трех тысяч военнослужащих 72 ОУЦ ППиМС занимались уборкой территории, ремонтом памятников и малых архитектурных сооружений, обслуживанием автодромов. Активисты Борисовского РК ОО «БРСМ» трудились на «Батареях». Благоустройство района борисовчане начали заранее: облагораживали территорию своих предприятий и учреждений, работали на закрепленных за трудовыми коллективами участках, приводили в порядок воинские захоронения и мемориалы.

Борисовщина присоединилась к республиканскому субботнику. Где кипит работа?

Борисовщина присоединилась к республиканскому субботнику. Где кипит работа?

 

В преддверии Праздника труда работали на славу активисты профсоюзных первичек. Несколько дней подряд они приезжали в Староборисов к братской могиле: облагораживали территорию, белили деревья. Красивый величественный монумент, аккуратные ряды деревьев, зелень свежей травы – теперь это памятное место действительно готово к 9 Мая. Учреждения образования также благоустроили закрепленные за ними памятники и обелиски. Это их благодарность погибшим за мирное небо над головой, за возможность жить, учиться и быть полезными своей малой родине.

Борисовщина присоединилась к республиканскому субботнику. Где кипит работа?

Борисовщина присоединилась к республиканскому субботнику. Где кипит работа?

А члены коллектива ТЦСОН Борисовского района посадили ирисы, пионы и хосты на одной из клумб на ул. Чапаева. Совсем скоро жители города смогут лицезреть здесь красивую цветочную композицию.

Борисовщина присоединилась к республиканскому субботнику. Где кипит работа?

Борисовщина присоединилась к республиканскому субботнику. Где кипит работа?

Несмотря на то, что в этом году субботник не был таким же массовым, как обычно, все желающие смогли внести свою лепту в благоустройство родного края.

Татьяна САКОВИЧ

 
 
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Республиканский субботник с участием представителей депутатского корпуса, парламентариев, военнослужащих, активистов общественных объединений, трудовых...
 
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