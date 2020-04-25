В Глусском РОВД провели профилактическую беседу с любителями незаконного дрифтинга

Источник материала: Радзiма





Приглашенные на встречу в милицию люди не являются пьяницами, дебоширами, тунеядцами, каждый из них занимает определенное место в обществе, работает, воспитывает детей. Однако у всех этих граждан есть общее увлечение — они любят «погонять» по улицам Глуска. Словом, это те самые любители дрифтинга, езды в управляемом заносе, реальные и потенциальные нарушители спокойствия других участников дорожного движения и самих ПДД. О том, что это не безобидное увлечение, что оно влечет как минимум административную ответственность и как максимум угрозу жизни и здоровью своему и окружающих, им напомнили в милиции 19 апреля. Как рассказал редакции старший госавтоинспектор Максим Силич, профилактическую беседу с водителями, попадающими в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, провели начальник Глусского РОВД Сергей Красавин и начальник отделения ГАИ Николай Прыжок. Они разъяснили, какая ответственность за нарушения требований Правил дорожного движения ждет любителей незаконного дрифтинга и тех, кто не соблюдает скоростной режим. Для еще большей убедительности водителям показали профилактический фильм «Игра на выживание». «Хочется надеяться, что данные водители с пониманием отнесутся ко всему, что им было сказано, — отметил Максим Силич, — и будут соблюдать правила безопасности на дорогах Глуска». А Госавтоинспекция, подчеркнул он, как и раньше, будет пристально следить за тем, чтобы никто не нарушал скоростной режим, не допускал иных рискованных маневров на автомобилях, особенное внимание — любителям незаконного дрифтинга.

Фото предоставлено ОГАИ