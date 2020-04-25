ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Глусском РОВД провели профилактическую беседу с любителями незаконного дрифтинга

25.04.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

В Глусском РОВД провели профилактическую беседу с любителями незаконного дрифтинга

Приглашенные на встречу в милицию люди не являются пьяницами, дебоширами, тунеядцами, каждый из них занимает определенное место в обществе, работает, воспитывает детей. Однако у всех этих граждан есть общее увлечение — они любят «погонять» по улицам Глуска. Словом, это те самые любители дрифтинга, езды в управляемом заносе, реальные и потенциальные нарушители спокойствия других участников дорожного движения и самих ПДД. О том, что это не безобидное увлечение, что оно влечет как минимум административную ответственность и как максимум угрозу жизни и здоровью своему и окружающих, им напомнили в милиции 19 апреля. Как рассказал редакции старший госавтоинспектор Максим Силич, профилактическую беседу с водителями, попадающими в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, провели начальник Глусского РОВД Сергей Красавин и начальник отделения ГАИ Николай Прыжок. Они разъяснили, какая ответственность за нарушения требований Правил дорожного движения ждет любителей незаконного дрифтинга и тех, кто не соблюдает скоростной режим. Для еще большей убедительности водителям показали профилактический фильм «Игра на выживание». «Хочется надеяться, что данные водители с пониманием отнесутся ко всему, что им было сказано, — отметил Максим Силич, — и будут соблюдать правила безопасности на дорогах Глуска». А Госавтоинспекция, подчеркнул он, как и раньше, будет пристально следить за тем, чтобы никто не нарушал скоростной режим, не допускал иных рискованных маневров на автомобилях, особенное внимание — любителям незаконного дрифтинга.

Фото предоставлено ОГАИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приглашенные на встречу в милицию люди не являются пьяницами, дебоширами, тунеядцами, каждый из них занимает определенное место в обществе, работает, воспитывает...
 
Новости дня
Новости общества
 
Президент принял участие в республиканском субботнике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика