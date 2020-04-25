Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент принял участие в республиканском субботнике Президент Беларуси сегодня поработал на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи - это в Петриковском районе. Уже по традиции Александр Лукашенко в конце...

Президент Беларуси сегодня поработал на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи - это в Петриковском районе.Уже по традиции Александр Лукашенко в конце апреля посещает пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы. Тому, как привести эти земли в порядок, возродить их, всегда уделяется особое внимание. Учитывая, что в этот раз поездка Главы государства совпала с проведением субботника, то Александр Лукашенко решил принять участие в работе на территории Национального парка "Припятский". Здесь на площади в полтора гектара высадили 8 тысяч саженцев сосны. Главе государства помогали все те, кто ежедневно работает с ним рядом, а также местные жители, лесничие. Президент известен своей любовью к природе, так что среди помощников были и братья наши меньшие. Отметим, что "Припятский" - один из четырех национальных парков. Под особой охраной - почти 190 тысяч гектаров. Треть из которых - абсолютный резерват дикой природы. И сегодня же Президент пообщался с журналистами. Все подробности в наших следующих выпусках.