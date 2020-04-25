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Президент принял участие в республиканском субботнике

25.04.2020 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси сегодня поработал на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи - это в Петриковском районе.

Уже по традиции Александр Лукашенко в конце апреля посещает пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы. Тому, как привести эти земли в порядок, возродить их, всегда уделяется особое внимание. Учитывая, что в этот раз поездка Главы государства совпала с проведением субботника, то Александр Лукашенко решил принять участие в работе на территории Национального парка "Припятский". Здесь на площади в полтора гектара высадили 8 тысяч саженцев сосны. Главе государства помогали все те, кто ежедневно работает с ним рядом, а также местные жители, лесничие. Президент известен своей любовью к природе, так что среди помощников были и братья наши меньшие. Отметим, что "Припятский" - один из четырех национальных парков. Под особой охраной - почти 190 тысяч гектаров. Треть из которых - абсолютный резерват дикой природы. И сегодня же Президент пообщался с журналистами. Все подробности в наших следующих выпусках.

 
 
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Президент Беларуси сегодня поработал на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи - это в Петриковском районе. Уже по традиции Александр Лукашенко в конце...
 
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