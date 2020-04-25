До +14°С ожидается в Беларуси 26 апреля

Источник материала: Полесская правда



До 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по Гомельской области кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, местами по северо-западу страны небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью — от минус 2 до плюс 4, по юго-востоку — до 6 градусов тепла, днем — от 8 до 14 градусов тепла.