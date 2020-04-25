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Обсуждение важных вопросов на совещании у Президента. Смотрите в "Главном эфире"
25.04.2020 14:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинимизировать потери, поддержать людей и сохранить трудовые коллективы. Экономика должна прибавлять, а поддержка будет точечной. Обсуждение важных вопросов на совещании у Президента. Смотрите уже завтра вечером в
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Минимизировать потери, поддержать людей и сохранить трудовые коллективы. Экономика должна прибавлять, а поддержка будет точечной. Обсуждение важных вопросов на...
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