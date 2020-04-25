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Возле Свислочи снесли бетонные ограждения. Такой набережную вы больше не увидите
25.04.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На набережной Свислочи в Минске возле улицы Коммунистической начали реконструкцию, которую запланировали еще в 2015 году. На участке от моста на проспекте до ротонды снесли старые бетонные ограждения. Посмотрите, как выглядит набережная сейчас. Такой вы ее увидите в следующий раз нескоро.
Бетонные ограждения у Свислочи давно были в плачевном состоянии — когда они наклонились, их стали
В последний раз ремонт планировали начать осенью 2019 года. Раньше в «Гордорстрое» говорили, что основные работы реально выполнить примерно за год.
Напомним, этот участок набережной построили в 1957 году, ее длина здесь — 800 метров.
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Во время ремонта на участке от моста на проспекте до ротонды снесли старые бетонные ограждения. Посмотрите, как выглядит набережная сейчас. Такой вы ее увидите в...
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