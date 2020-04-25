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Наводить порядок на родной земле после зимы давно стало традицией белорусов
25.04.2020 18:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в стране республиканский субботник. Наводить порядок на родной земле после зимы давно стало традицией белорусов. Убираются в парках и скверах, обновляют монументы и мемориалы, "генералят" собственные подворья и рабочие места. На Миорщине придавать лоск местным достопримечательностям, местам отдыха и памятникам начали задолго до официальной даты республиканского субботника. Сегодня толока на месте бывшего поместья Святополк-Мирских в деревне Каменполье и у миорского водопада знаменитого туристического объекта на реке Вята.
Ольга Масловская присоединилась к участникам субботника.
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Сегодня в стране республиканский субботник. Наводить порядок на родной земле после зимы давно стало традицией белорусов. Убираются в парках и скверах, обновляют...
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