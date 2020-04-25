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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Порядок в памятных местах наводят профсоюзы У профсоюзов вот уже больше 10 лет генеральная уборка проходит около Кургана Славы. Работники Федерации распределили обязанности - одна часть убирает территорию,...

У профсоюзов вот уже больше 10 лет генеральная уборка проходит около Кургана Славы. Работники Федерации распределили обязанности - одна часть убирает территорию, другая - готовит площадку для нового монумента - боевой машины "Катюша", которая в течение года появится около мемориального комплекса (видео).