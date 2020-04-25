|
Порядок в памятных местах наводят профсоюзы
25.04.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУ профсоюзов вот уже больше 10 лет генеральная уборка проходит около Кургана Славы. Работники Федерации распределили обязанности - одна часть убирает территорию, другая - готовит площадку для нового монумента - боевой машины "Катюша", которая в течение года появится около мемориального комплекса (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У профсоюзов вот уже больше 10 лет генеральная уборка проходит около Кургана Славы. Работники Федерации распределили обязанности - одна часть убирает территорию,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)