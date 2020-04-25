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Министерство образования благоустраивало территорию санатория "Политехник"

25.04.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Аппарат Министерства образования сегодня благоустраивал территорию санатория-профилактория "Политехник".  В июне там откроется детский оздоровительный лагерь. Самое время привести в порядок парковую зону, убрать сухую ветошь, установить новые скамейки и беседки. К благому делу подключились и студенты БНТУ. Кстати, в рамках субботника аппарат ведомства собрал чуть больше двух тысяч рублей - эти деньги пойдут в том числе на подготовку к лету детских лагерей. 

Уже после журналисты АТН не преминули задать Игорю Карпенко и вопросы по профилю. Как обстоят дела с посещаемостью в школах? Что будет с экзаменами и ЦТ? Эксклюзивные ответы завтра вечером - в репортаже “Главного эфира”.

 
 
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Аппарат Министерства образования сегодня благоустраивал территорию санатория-профилактория "Политехник".  В июне там откроется детский оздоровительный лагерь....
 
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