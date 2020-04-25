Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министерство образования благоустраивало территорию санатория "Политехник" Аппарат Министерства образования сегодня благоустраивал территорию санатория-профилактория "Политехник". В июне там откроется детский оздоровительный лагерь....

Аппарат Министерства образования сегодня благоустраивал территорию санатория-профилактория "Политехник". В июне там откроется детский оздоровительный лагерь. Самое время привести в порядок парковую зону, убрать сухую ветошь, установить новые скамейки и беседки. К благому делу подключились и студенты БНТУ. Кстати, в рамках субботника аппарат ведомства собрал чуть больше двух тысяч рублей - эти деньги пойдут в том числе на подготовку к лету детских лагерей.Уже после журналисты АТН не преминули задать Игорю Карпенко и вопросы по профилю. Как обстоят дела с посещаемостью в школах? Что будет с экзаменами и ЦТ? Эксклюзивные ответы завтра вечером - в репортаже