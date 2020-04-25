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На субботник вышел глава Администрации Президента Беларуси

25.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вместе с рабочим коллективом Игорь Сергеенко облагораживал зеленую территорию вдоль улицы Кирова, неподалеку от стадиона "Динамо". Теперь на этом месте будут расти 520 новых кустарников и еще 17 берез и рябин. Сам же глава Администрации признается - для него сажать деревья не впервой -  в копилке личных посадок уже более 100 растений. 

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Сотрудники Администрации в начале апреля приняли активное участие в Неделе леса, а сегодня мы занимаемся посадкой деревьев в одном из красивейших мест города Минска. С учетом ситуации, которая складывается, в этом году сложно было куда-то поехать далеко. Поэтому мы приняли решение благоустроить эту территорию, посадить березки, елочки, кустарники, чтобы здесь было прекрасное место отдыха для наших горожан, гостей города Минска".

К субботнику на свежем воздухе подключились порядка 30 сотрудников Администрации. Остальные проводят генеральную уборку на рабочих местах. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с рабочим коллективом Игорь Сергеенко облагораживал зеленую территорию вдоль улицы Кирова, неподалеку от стадиона "Динамо". Теперь на этом месте будут...
 
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