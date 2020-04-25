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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На субботник вышел глава Администрации Президента Беларуси Вместе с рабочим коллективом Игорь Сергеенко облагораживал зеленую территорию вдоль улицы Кирова, неподалеку от стадиона "Динамо". Теперь на этом месте будут...

Вместе с рабочим коллективом Игорь Сергеенко облагораживал зеленую территорию вдоль улицы Кирова, неподалеку от стадиона "Динамо". Теперь на этом месте будут расти 520 новых кустарников и еще 17 берез и рябин. Сам же глава Администрации признается - для него сажать деревья не впервой - в копилке личных посадок уже более 100 растений.К субботнику на свежем воздухе подключились порядка 30 сотрудников Администрации. Остальные проводят генеральную уборку на рабочих местах.