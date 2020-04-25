«Ходит за мной, как дите малое» Как фермер растит медвежонка, который пришел к нему из лесу

Источник материала: Tut.by

В Борисовском районе маленькая медведица, проголодавшись, вышла из лесу на участок к местному фермеру . Животное не испугалось людей, почти сразу залезло на руки и спустя несколько дней стала вести себя как полноправный житель. Фермер Николай Терлецкий говорит, что к нему и раньше прибивались дикие животные из лесу, но появления медведя, конечно, никто не ожидал. Теперь Василиса, так назвали медведицу, буквально по пятам ходит за Николаем и даже рычит, если он не обращает на нее внимания.



Николай Терлецкий и медвежонок Василиса. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

Николай Терлецкий купил дом в Борисовском районе 16 лет назад. Раньше он был ювелиром, жил в Польше, но в 2003 решил вернуться на Родину.

— Деньги у меня были, захотел купить домик на берегу озера, куда в детстве на велосипеде ездил ловить карасиков, — рассказывает собеседник. — Но когда приехал, увидел, что озера нет, дамба разрушена, 16 лет туда свозили мусор, хотя по документам там числилось водоем. Мне отдали эту неудобицу, я вложил туда много денег, выкопал водоем почти 20 гектар. Место здесь очень хорошее, родников много.

По словам Николая, дикие животные из лесу к нему прибивались и раньше. Однажды в деревню пришел олененок, люди привели его к фермеру, тот его выкормил, подрастил и отдал в заповедник.

- Кабаны тоже приходили, три года у меня жили. А у нас тогда были вьетнамские свиньи, и вот «вьетнамцу» понравилась кабаниха — появились у нас смешанные поросята, одного из них мы оставили, У него очень сильный иммунитет, не надо даже прививать. Этим кабаном я покрывал своих свиней. Он у нас ручной такой, по территории гуляет, дети его с рук кормят. Ему уже девятый год идет. Конечно, кто разбирается, видит, что это не полностью дикий кабан, мешанец, но вид у него грозный — лохматый парень, на зиму обрастает, летом шерсть сбрасывает. Вот сейчас ему делаем новый вольер.



Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

Кроме того, у Николая Васильевича есть племенной бык, а еще индюки, куры, гуси, утки. Ну и как же без кошек и собак. Появление нового жителя — медведицы — живность восприняла с осторожностью. Котов Василиса, например, гоняет, ставит себя за главную.

— Как она появилась? Из лесу вышла, голодная. Помощник мой взял ее на руки и кричит: «Смотрите, кто к нам пришел», — рассказывает собеседник. — Сначала мы думали, что это мальчик. Ну, а потом выяснилось, что самка, назвали Василисой, Васька по-простому.

Бурый медведь — самый крупный хищник Беларуси, масса тела взрослых особей достигает 300 кг. Медведи очень придирчиво выбирают места своего обитания, предпочитают глухие чащобы, где редко ступает нога человека. Участки медведей имеют площадь до 800 га. По внешнему виду медведь кажется неповоротливым и медлительным. На самом деле он способен молниеносно реагировать на раздражители. По физической силе не имеет равных среди хищников в Беларуси, поэтому у него нет потенциальных врагов среди животных, а пищу, в том числе и крупных копытных животных (кабана, лося), он легко добывает в одиночку. Медведь считается очень умным животным, и не зря его дрессируют в цирке. А еще очень настойчивым. Например, может унести с собой улей в более спокойное место, чтобы достать мед. Он любопытен, особенно по отношению к людям, которые очертаниями напоминают ему сородичей. Но чаще всего медведь боится человека и избегает. От природы у животного тихий характер, но в целях обороны агрессия может появиться внезапно. В течение зимы, находясь в берлоге, медведь не кормится, а существует за счет накопленного с осени жира. Просыпается медведь от зимнего сна ранней весной. Выходит после зимнего сна сильно исхудавшим, взъерошенным и только к середине лета отъедается и приобретает прежнюю силу.

Маму Васьки, конечно, пытались найти, но безрезультатно. Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси, к таким животным особое отношение.

— Я звонил во все возможные инстанции, мне отвечали: или вернуть в дикую природу, или усыпить. Но разве можно усыпить такого детеныша? В зоопарк и цирк тоже звонил, но все отказались, не хотят ее брать, потому что он очень маленькая, говорят — подрастите ее. Зоолог приезжал, посмотрел, что по зубам ей месяца три. В итоге оформил документы на себя — выдали акт на содержание дикого животного. Я, конечно, консультировался. Бывший дрессировщик цирка звонил мне, у него сейчас три медведя по Беларуси, рассказал, как кормить, чего ожидать. Звонил другу, он ветеринар в Америке, тоже консультировался.



Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

— Неужели вы не боялись? Животное хоть и милое, но все-таки это медведь!

— Да нет! Ну, покусала немного, ну поцарапала, ничего страшного, она же маленькая совсем. Дети привезли ей безлактозное молоко, детскую смесь. Пока упаковки 400 граммов хватает на двое суток, но аппетит растет. Из бутылочки она есть не смогла, пьет из миски. Так что вот, молочком ее кормлю, массаж животика делаю — все, как рекомендуют специалисты. Уже отзывается на имя. Говорю ей: «Васька, пошли кушать!» Ну, и она рычит, бежит следом. Пока она маленькая и на улице холодно, держим ее дома. Я на втором этаже, а она на первом. Поставили переноску, она там спит, но иногда и на полу укладывается. Ходит за мной, как дите малое, хватает и морковку, и яблоки — надо следить. Я у нее уже мамкой тут стал, с детьми так не возился. Конечно, на нее с удивлением другие животные поглядывают, кто это такой появился. Но у меня огромная территория, есть где разгуляться. Сегодня гуляли с ней вдоль озера, идет рядышком со мной, далеко не отходит. Если отвлекаюсь, может и порычать. Строим вольер ей сейчас, выжить в дикой природе она не сможет. Ни в цирк, ни в зоопарк я ее не отдам, не могу смотреть, как звери мучаются в клетках.



Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

Бурый медведь занесен в Красную книгу, это самый крупный хищник Беларуси. В наших лесах живет всего около ста особей, недавно медведи вернулись в Беловежскую пущу, но больше всего косолапых — в Березинском биосферном заповеднике.

— В нашем заповеднике живет около сорока особей, и это самая группировка в Беларуси, — говорит младший научный сотрудник Александр Спрингер. — Емкость угодий нашего заповедника не позволяет дальше расти численности, то есть медведи выходят на сопредельные территории. Это одиночные звери, каждому нужен свой участок, самцы живут отдельно, с самками они встречаются только на период спаривания — и расходятся, с потомством остается одна медведица. Если медведь встречает медвежат, может проявить агрессию, даже убить. Случаи нападения медведей на людей в Беларуси единичные. Был пример, когда пьяный житель деревни полез к медведю — и тот на него напал. В нашем заповеднике таких случаев никогда не было. Да, люди встречали медведей, и даже медведь становился в угрожающую позу, прыгал в сторону человека, чтобы просто напугать — этим все ограничилось.



Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

Взрослые медведи, говорит специалист, практически не лазят по деревьям, это медвежата могут и на десять метров залезть — они и балуются так, и обследуют мир.

Ученые о случаях с медведями в Беларуси: «Больше их не стало, но „соседские“ чуть агрессивнее»

— Медвежата рождаются в январе, когда животное уходит в берлогу. В этом году зимы практически не было, поэтому медведи уходили в лежку, а не спячку. Когда проходили дожди, которые затапливали берлоги, медведи просыпались, переходили на другое место. Это не очень хорошо, потому что медведь на зиму запасается жиром, которого должно хватить на весь период спячки. А если он просыпается, встает, запас быстрее иссякает. Соответственно, нужно искать дополнительный прикорм, а зимой это непросто сделать, они находят или падаль, или корешки деревьев, — отмечает сотрудник заповедника. — Подкармливать диких медведей ни в коем случае нельзя, иначе они будут приходить к человеку и требовать еду, и если ничего не получат, могут уже и напасть.