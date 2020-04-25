|
«Ходит за мной, как дите малое» Как фермер растит медвежонка, который пришел к нему из лесу
25.04.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Борисовском районе маленькая медведица, проголодавшись, вышла из лесу
Николай Терлецкий купил дом в Борисовском районе 16 лет назад. Раньше он был ювелиром, жил в Польше, но в 2003 решил вернуться на Родину.
— Деньги у меня были, захотел купить домик на берегу озера, куда в детстве на велосипеде ездил ловить карасиков, — рассказывает собеседник. — Но когда приехал, увидел, что озера нет, дамба разрушена, 16 лет туда свозили мусор, хотя по документам там числилось водоем. Мне отдали эту неудобицу, я вложил туда много денег, выкопал водоем почти 20 гектар. Место здесь очень хорошее, родников много.
По словам Николая, дикие животные из лесу к нему прибивались и раньше. Однажды в деревню пришел олененок, люди привели его к фермеру, тот его выкормил, подрастил и отдал в заповедник.
- Кабаны тоже приходили, три года у меня жили. А у нас тогда были вьетнамские свиньи, и вот «вьетнамцу» понравилась кабаниха — появились у нас смешанные поросята, одного из них мы оставили, У него очень сильный иммунитет, не надо даже прививать. Этим кабаном я покрывал своих свиней. Он у нас ручной такой, по территории гуляет, дети его с рук кормят. Ему уже девятый год идет. Конечно, кто разбирается, видит, что это не полностью дикий кабан, мешанец, но вид у него грозный — лохматый парень, на зиму обрастает, летом шерсть сбрасывает. Вот сейчас ему делаем новый вольер.
Кроме того, у Николая Васильевича есть племенной бык, а еще индюки, куры, гуси, утки. Ну и как же без кошек и собак. Появление нового жителя — медведицы — живность восприняла с осторожностью. Котов Василиса, например, гоняет, ставит себя за главную.
— Как она появилась? Из лесу вышла, голодная. Помощник мой взял ее на руки и кричит: «Смотрите, кто к нам пришел», — рассказывает собеседник. — Сначала мы думали, что это мальчик. Ну, а потом выяснилось, что самка, назвали Василисой, Васька по-простому.
Маму Васьки, конечно, пытались найти, но безрезультатно. Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси, к таким животным особое отношение.
— Я звонил во все возможные инстанции, мне отвечали: или вернуть в дикую природу, или усыпить. Но разве можно усыпить такого детеныша? В зоопарк и цирк тоже звонил, но все отказались, не хотят ее брать, потому что он очень маленькая, говорят — подрастите ее. Зоолог приезжал, посмотрел, что по зубам ей месяца три. В итоге оформил документы на себя — выдали акт на содержание дикого животного. Я, конечно, консультировался. Бывший дрессировщик цирка звонил мне, у него сейчас три медведя по Беларуси, рассказал, как кормить, чего ожидать. Звонил другу, он ветеринар в Америке, тоже консультировался.
— Неужели вы не боялись? Животное хоть и милое, но все-таки это медведь!
— Да нет! Ну, покусала немного, ну поцарапала, ничего страшного, она же маленькая совсем. Дети привезли ей безлактозное молоко, детскую смесь. Пока упаковки 400 граммов хватает на двое суток, но аппетит растет. Из бутылочки она есть не смогла, пьет из миски. Так что вот, молочком ее кормлю, массаж животика делаю — все, как рекомендуют специалисты. Уже отзывается на имя. Говорю ей: «Васька, пошли кушать!» Ну, и она рычит, бежит следом. Пока она маленькая и на улице холодно, держим ее дома. Я на втором этаже, а она на первом. Поставили переноску, она там спит, но иногда и на полу укладывается. Ходит за мной, как дите малое, хватает и морковку, и яблоки — надо следить. Я у нее уже мамкой тут стал, с детьми так не возился. Конечно, на нее с удивлением другие животные поглядывают, кто это такой появился. Но у меня огромная территория, есть где разгуляться. Сегодня гуляли с ней вдоль озера, идет рядышком со мной, далеко не отходит. Если отвлекаюсь, может и порычать. Строим вольер ей сейчас, выжить в дикой природе она не сможет. Ни в цирк, ни в зоопарк я ее не отдам, не могу смотреть, как звери мучаются в клетках.
Бурый медведь занесен в Красную книгу, это самый крупный хищник Беларуси. В наших лесах живет всего около ста особей, недавно медведи
— В нашем заповеднике живет около сорока особей, и это самая группировка в Беларуси, — говорит младший научный сотрудник Александр Спрингер. — Емкость угодий нашего заповедника не позволяет дальше расти численности, то есть медведи выходят на сопредельные территории. Это одиночные звери, каждому нужен свой участок, самцы живут отдельно, с самками они встречаются только на период спаривания — и расходятся, с потомством остается одна медведица. Если медведь встречает медвежат, может проявить агрессию, даже убить. Случаи нападения медведей на людей в Беларуси единичные. Был пример, когда пьяный житель деревни полез к медведю — и тот на него напал. В нашем заповеднике таких случаев никогда не было. Да, люди встречали медведей, и даже медведь становился в угрожающую позу, прыгал в сторону человека, чтобы просто напугать — этим все ограничилось.
Взрослые медведи, говорит специалист, практически не лазят по деревьям, это медвежата могут и на десять метров залезть — они и балуются так, и обследуют мир.
— Медвежата рождаются в январе, когда животное уходит в берлогу. В этом году зимы практически не было, поэтому медведи уходили в лежку, а не спячку. Когда проходили дожди, которые затапливали берлоги, медведи просыпались, переходили на другое место. Это не очень хорошо, потому что медведь на зиму запасается жиром, которого должно хватить на весь период спячки. А если он просыпается, встает, запас быстрее иссякает. Соответственно, нужно искать дополнительный прикорм, а зимой это непросто сделать, они находят или падаль, или корешки деревьев, — отмечает сотрудник заповедника. — Подкармливать диких медведей ни в коем случае нельзя, иначе они будут приходить к человеку и требовать еду, и если ничего не получат, могут уже и напасть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Василиса буквально по пятам ходит за Николаем и даже рычит, если он не обращает на нее внимания.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)