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Лунный календарь дачника. 26 апреля - 2 мая

25.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

26 апреля - лучший день для посадки и пересадки декоративно-цветущих кустарников.

27 апреля - самое время посеять траву для газона.

28 апреля - сделайте дачный декор. 

29 апреля - полейте плодовые деревья и кустарники, хвойным растениям устройте дождевание.

30 апреля - не подкармливайте растения органикой. Азот почти не усвоится, а роста сорняков не избежать.

1 мая  - займитесь мульчированием грядок и междурядий. Забудьте о прополке.

2 мая - удачно время для пересадки шиповника и жимолости

 
 
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26 апреля - лучший день для посадки и пересадки декоративно-цветущих кустарников. 27 апреля - самое время посеять траву для газона. 28 апреля - сделайте дачный...
 
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