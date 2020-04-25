|
Лунный календарь дачника. 26 апреля - 2 мая
25.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT26 апреля - лучший день для посадки и пересадки декоративно-цветущих кустарников.
27 апреля - самое время посеять траву для газона.
28 апреля - сделайте дачный декор.
29 апреля - полейте плодовые деревья и кустарники, хвойным растениям устройте дождевание.
30 апреля - не подкармливайте растения органикой. Азот почти не усвоится, а роста сорняков не избежать.
1 мая - займитесь мульчированием грядок и междурядий. Забудьте о прополке.
2 мая - удачно время для пересадки шиповника и жимолости
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 апреля - лучший день для посадки и пересадки декоративно-цветущих кустарников. 27 апреля - самое время посеять траву для газона. 28 апреля - сделайте дачный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)