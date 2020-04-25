Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лунный календарь дачника. 26 апреля - 2 мая 26 апреля - лучший день для посадки и пересадки декоративно-цветущих кустарников. 27 апреля - самое время посеять траву для газона. 28 апреля - сделайте дачный...

26 апреля - лучший день для посадки и пересадки декоративно-цветущих кустарников.27 апреля - самое время посеять траву для газона.28 апреля - сделайте дачный декор.29 апреля - полейте плодовые деревья и кустарники, хвойным растениям устройте дождевание.30 апреля - не подкармливайте растения органикой. Азот почти не усвоится, а роста сорняков не избежать.1 мая - займитесь мульчированием грядок и междурядий. Забудьте о прополке.2 мая - удачно время для пересадки шиповника и жимолости