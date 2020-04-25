Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ведущие Белтелерадиокомпании высаживают кустарники Сегодня хорошо потрудились и на Макаенка, 9. И это не только подготовка сюжетов в эфир. Лица Белтелерадиокомпании, ведущие "Главного эфира", "Добрай раніцы, Беларусь",...

Сегодня хорошо потрудились и на Макаенка, 9. И это не только подготовка сюжетов в эфир. Лица Белтелерадиокомпании, ведущие "Главного эфира", "Добрай раніцы, Беларусь", "Времечка" вместе высадили несколько десятков самшитов. А технологию посадки проконтролировали хозслужбы. Теперь вечнозеленые кустарники украшают вход в БТ.По мнению телеведущих Белтелерадиокомпании, работы на свежем воздухе - отличный вариант тимбилдинга, где также можно обсудить последние новости.