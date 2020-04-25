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Ведущие Белтелерадиокомпании высаживают кустарники

25.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня хорошо потрудились и на Макаенка, 9. И это не только подготовка сюжетов в эфир. Лица Белтелерадиокомпании, ведущие "Главного эфира", "Добрай раніцы, Беларусь", "Времечка"  вместе высадили несколько десятков самшитов. А технологию посадки проконтролировали хозслужбы. Теперь вечнозеленые кустарники украшают вход в БТ. 

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:  "У нас участвуют в субботнике лица канала, ведущие, как правило. Мы занимаемся тем, что облагораживаем территорию каждый год. И я вспоминаю первые субботники - мы сажали деревья, и многие уже выше ростом, чем я".

Виктория Сенкевич, заместитель главного директора Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: "Мы на самом деле каждый год участвуем в субботнике, и уже шутим, что пора ставить таблички, кто какой куст или дерево посадил. И на самом деле есть уголок, где мы знаем, кто высадил какую тую. И иногда мы там пьем кофе, когда есть минутка".

По мнению телеведущих Белтелерадиокомпании, работы на свежем воздухе - отличный вариант тимбилдинга, где также можно обсудить последние новости.

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня хорошо потрудились и на Макаенка, 9. И это не только подготовка сюжетов в эфир. Лица Белтелерадиокомпании, ведущие "Главного эфира", "Добрай раніцы, Беларусь",...
 
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