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Ведущие Белтелерадиокомпании высаживают кустарники
25.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня хорошо потрудились и на Макаенка, 9. И это не только подготовка сюжетов в эфир. Лица Белтелерадиокомпании, ведущие "Главного эфира", "Добрай раніцы, Беларусь", "Времечка" вместе высадили несколько десятков самшитов. А технологию посадки проконтролировали хозслужбы. Теперь вечнозеленые кустарники украшают вход в БТ.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: "У нас участвуют в субботнике лица канала, ведущие, как правило. Мы занимаемся тем, что облагораживаем территорию каждый год. И я вспоминаю первые субботники - мы сажали деревья, и многие уже выше ростом, чем я".
Виктория Сенкевич, заместитель главного директора Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: "Мы на самом деле каждый год участвуем в субботнике, и уже шутим, что пора ставить таблички, кто какой куст или дерево посадил. И на самом деле есть уголок, где мы знаем, кто высадил какую тую. И иногда мы там пьем кофе, когда есть минутка".
По мнению телеведущих Белтелерадиокомпании, работы на свежем воздухе - отличный вариант тимбилдинга, где также можно обсудить последние новости.
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Сегодня хорошо потрудились и на Макаенка, 9. И это не только подготовка сюжетов в эфир. Лица Белтелерадиокомпании, ведущие "Главного эфира", "Добрай раніцы, Беларусь",...
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