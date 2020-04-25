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Резидент ПВТ перечислил 77 тысяч евро Брестской областной больнице

25.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кислородные концентраты и новые реанимационные кровати появятся в Брестской областной больнице. Это инициатива одной из частных компаний Парка высоких технологий. На счет медучреждения резидент ПВТ перечислил порядка 77 тысяч евро. Напомним, сотрудники стационара сейчас задействованы в работе с пациентами, у которых выявлен COVID-19. Для безопасности медперсонала лечебное заведение перестроило работу: организованы отдельные боксы, разграничены чистые и грязные зоны, а при осмотре пациентов специалисты используют селекторную связь. 

Как организовано лечение пациентов? В каких условиях работают медики в период пандемии? Подробности уже в это воскресенье в "Главном эфире".

 
 
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Кислородные концентраты и новые реанимационные кровати появятся в Брестской областной больнице. Это инициатива одной из частных компаний Парка высоких...
 
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