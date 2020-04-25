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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент на республиканском субботнике поработал на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Такая суббота и вправду бывает раз в году! Когда общими усилиями стараются сделать двор, поселок или город чище! Это миссия республиканского субботника. Вот и...

Такая суббота и вправду бывает раз в году! Когда общими усилиями стараются сделать двор, поселок или город чище! Это миссия республиканского субботника. Вот ив агрогородке Лясковичи - это в Петриковском районе.Уже по традиции Александр Лукашенко в конце апреля посещает пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы. Тому, как привести эти земли в порядок, возродить их, всегда уделяется особое внимание. Учитывая, что в этот раз поездка Главы государства совпала с проведением субботника, то Александр Лукашенко решил принять участие в работе на территории Национального парка "Припятский". Здесь на площади в полтора гектара высадили восемь тысяч саженцев сосны. Главе государства помогали все те, кто ежедневно работает с ним рядом, а также местные жители и лесничие. Подключились даже четвероногие помощники! Отметим, что "Припятский" - один из четырех национальных парков. Под особой охраной почти 190 тысяч гектаров. Треть из которых - абсолютный резерват дикой природы. И сегодня же Президент пообщался с журналистами. Один из вопросов касался Послания народу и парламенту.Александр Лукашенко отметил, что без малой родины, особенно деревень, не может быть ни суверенитета, ни независимости. Также белорусский лидер вспомнил, что впервые побывал в Лясковичах еще в 1995 году, тогда были только песчаные дороги, район был заброшен, и людям даже не было из чего печь хлеб. Но со временем местность привели в порядок, как и другие районы, пострадавшие от Чернобыля.