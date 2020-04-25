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Субботник в Национальном художественном музее
25.04.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВелась работа и на главной культурной стройке страны. 25 процентов заработанных средств направят на оснащение музейного квартала. Два пусковых комплекса Национального художественного - это будущее выставочное пространство и реставрационный центр с фондохранилищем - уже обрели коммуникационную начинку и готовы на 70 процентов. Сдать здания на Кирова, 25 и Маркса, 24 планируют в следующем году (видео).
Параллельно обретали первоначальный вид и экспонаты в главном корпусе музея. Так как он временно закрыт для посетителей.
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Велась работа и на главной культурной стройке страны. 25 процентов заработанных средств направят на оснащение музейного квартала. Два пусковых комплекса...
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