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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Субботник в Национальном художественном музее Велась работа и на главной культурной стройке страны. 25 процентов заработанных средств направят на оснащение музейного квартала. Два пусковых комплекса...

Велась работа и на главной культурной стройке страны. 25 процентов заработанных средств направят на оснащение музейного квартала. Два пусковых комплекса Национального художественного - это будущее выставочное пространство и реставрационный центр с фондохранилищем - уже обрели коммуникационную начинку и готовы на 70 процентов. Сдать здания на Кирова, 25 и Маркса, 24 планируют в следующем году (видео).Параллельно обретали первоначальный вид и экспонаты в главном корпусе музея. Так как он временно закрыт для посетителей.