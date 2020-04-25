Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ботанический сад открывает сезон Там уже началось цветение ранних сортов тюльпанов, распустились магнолии и нарциссы, а также другие виды цветущих кустов и декоративных растений. Также в саду...

Там уже началось цветение ранних сортов тюльпанов, распустились магнолии и нарциссы, а также другие виды цветущих кустов и декоративных растений. Также в саду начинается цветение сакуры.С 25 по 30 апреля ботанический сад работает с 10:00 до 18:00, а с 1 мая будет открыт с 10:00 до 21:00.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите