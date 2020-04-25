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Ботанический сад открывает сезон
25.04.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТам уже началось цветение ранних сортов тюльпанов, распустились магнолии и нарциссы, а также другие виды цветущих кустов и декоративных растений. Также в саду начинается цветение сакуры.
С 25 по 30 апреля ботанический сад работает с 10:00 до 18:00, а с 1 мая будет открыт с 10:00 до 21:00.
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Там уже началось цветение ранних сортов тюльпанов, распустились магнолии и нарциссы, а также другие виды цветущих кустов и декоративных растений. Также в саду...
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