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Кто они, борисовские «олимпийцы»?

25.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В то время во всем мире бурными темпами создавались спортивные клубы, общества, союзы, объединения, международные спортивные федерации, проводились соревнования по отдельным видам спорта. Так же дела обстояли и в российском государстве, в составе которого был белорусский край.

В 1908 году в Борисове уже функционировало отделение общества, содействовавшего физическому развитию учащихся школ и училищ.

В 1920-е начали организовываться футбольные команды, здесь занимались бегом, борьбой, шахматами. Имена некоторых успешных спортсменов известны: шахматист Яков Седашев, тяжелоатлет Николай Шатов, штангист Лев Двошкин, борец Скарбэ. Борисов стал инициатором открытия секции бокса в БССР, а один из ее создателей — Владимир Лебедев — завоевал звание абсолютного чемпиона республики.

В 1960-70 годах развитие спорта в нашем регионе получило новый толчок: появились объединения любителей лыжного спорта, волейбола, велоспорта, футбольные команды.

Для подготовки молодежи были открыты три детские спортивные школы, построен спортивный комбинат «Трудовые резервы» с бассейном и гребной базой. Занятия проводили опытные специалисты, в числе которых можно назвать Николая Ивановича Степаненко — семикратного чемпиона СССР и неоднократного призера международных состязаний в байдарке-одиночке. Тренеры-преподаватели к середине 80-х подготовили в Борисове 33 мастера спорта и 87 кандидатов в мастера спорта.

Есть наши земляки и среди участников Олимпиад. А чемпионов Игр четверо — велогонщик Олег ЛОГВИН, гребец-байдарочник Алексей АБАЛМАСОВ, тяжелоатлет Андрей АРЯМНОВ и пятиборец Александр ЛЕСУН. О них и пойдет речь.

Из спортивной энциклопедии:

Олег Николаевич Логвин — советский велогонщик, заслуженный мастер спорта СССР (1980), чемпион XXII Олимпийских игр в Москве (1980) в командной гонке на шоссе (101 км).

Будущий олимпионик осваивал велоспорт еще в детстве — на улицах родного Борисова. Затем пришел за профессиональными знаниями в спортивную школу по ул. Чапаева к тренеру Юрию Суворову. Продемонстрировав завидный прогресс, стал успешно выступать за спортивное общество «Трудовые резервы» и в 1977 году вошел в состав юниорской сборной республики, взяв серебро на первенстве СССР. Успех не только окрылил молодого спортсмена, но и заставил еще усерднее тренироваться. Как следствие, на чемпионате мира среди юниоров Логвин финишировал вторым и попал в основной состав взрослой команды, выиграл главный союзный старт в 1979 году. В 1980-м победил на многодневке в Голландии — на дистанции 50 км. А вскоре добился наилучшего результата в карьере — удостоился олимпийского золота в командной гонке на шоссе, состоявшейся в Москве.

В 1980-х Логвин оставался на видных ролях, участвовал в велогонках мира, в чемпионатах СССР, где завоевал серебряные и бронзовые награды, вошел в первую советскую профессиональную команду, в составе которой выступал в Голландии, Бельгии, Франции, Португалии.
С 2000-х ведет активную общественную работу по пропаганде олимпийского движения в Беларуси, является заместителем председателя нацио­нальной Федерации велосипедного спорта.

Олег Николаевич Логвин награжден орденом «Знак Почета», удостоен звания «Почетный гражданин города Борисова».

Улица 1 Июля заканчивается у самой Березины. Здесь на стыке с улицей Янки Купалы на берегу реки располагается база гребли на байдарках, где тренеры специализированной школы олимпийского резерва профсоюзов готовят будущих чемпионов.

В 13 лет сюда пришел заниматься Алексей Абалмасов — и с удовольствием учился под руководством тренера Артура Васильевича Быкова. Позже совершенствовал мастерство в столичной школе олимпийского резерва, в республиканском центре олимпийской подготовки.
Первое значимое достижение покорилось Алексею в 18 — на юношеском чемпионате мира в Швеции в копилке оказалась бронза. А в 2000-м привез из Франции, где проводилось молодежное EURO, три золотые медали. С 2001-го стал выступать на взрослом уровне, получил звание мастера спорта международного класса.

В 2001-10 годах завоевал на чемпионатах мира по две золотые, серебряные и бронзовые награды, на континентальных форумах — по три золота, серебра и бронзы.

В 2008-м отобрался на Олимпийские игры в Пекине. Здесь Абалмасов вместе с боевыми товарищами в составе байдарки-четверки на дистанции 1000 метров опередил всех конкурентов — и поднялся на верхнюю ступень пьедестала.

Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, кавалер ордена Отечества III степени к 30 годам окончил два высших учебных заведения. Завершив активную карьеру, перешел на тренерскую работу в Респуб­ликанском центре олимпийской подготовки.
Алексей Александрович Абал­­масов — Почетный гражданин города Борисова.

В том же 2008-м в столице Китая олимпийским чемпионом стал еще один борисовчанин — Андрей Арямнов, который впервые в истории тяжелой атлетики установил на одном турнире сразу три мировых рекорда. Наш богатырь в родной категории до 105 кг собрал в сумме двоеборья 436 килограммов: рывок — 200, толчок — 236!

Работать со штангой талантливый мальчуган начал в 10 лет — в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва, где чутко внимал советам и подсказкам тренеров Владимира Владимировича Борздакова и Михаила Николаевича Солодаря.
В 2005-м праздновал триумф на юношеском первенстве Старого Света, спустя два года не имел себе равных на чемпионате мира в Таиланде.

В 2019-м Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, Почетный гражданин города Борисова Андрей Николаевич Арямнов завоевал серебро планетарного чемпионата в том же Таиланде — и был признан лучшим спортсменом года в стране.
Четвертым нашим земляком, удостоившимся олимпийского титула, оказался пятиборец Александр Лесун.

Его любимое занятие с детства — плавание. В 15 лет, в 2003-м, Александр расширил круг интересов, всерьез взявшись также за фехтование, конкур (конный спорт), стрельбу и бег. Организованность и настойчивость парня поражали и радовали. Свои способности в пятиборье Лесун ярко проявлял на крупнейших международных юниорских стартах. С 2005-го привлекался в ряды национальной сборной Беларуси, не единожды был призером различных состязаний.

Но в 2008 году переехал в Россию, где продолжил упорно трудиться и вскоре пробился в главную команду этой страны. Именно под ее флагом и стал олимпийским чемпионом-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро, многократным победителем мировых и европейских первенств.
Кстати, у Лесуна есть замечательное хобби: сочиняет песни, играет на гитаре и других музыкальных инструментах.

Успехи борисовчан на Олимпийских играх, привлекающие к себе огромное внимание и поддерживаемые на государственном уровне, поистине восхищают. Не всякий город может похвалиться такими достижениями своих спортсменов!

Так кто же будет следующим?

Жанна ГИЛЕВИЧ

при участии заслуженного тренера Беларуси Марата Ефимовича Сигальчика

 
 
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