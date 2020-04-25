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Белавиа начинает выполнять полеты в Вену
25.04.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Открытие данного рейса поспособствует налаживанию и укреплению торгово-экономических и культурных взаимоотношений между белорусскими и австрийскими партнерами, а также облегчит возвращение домой граждан обеих стран. Рейс в Вену - это первый шаг на пути к возвращению привычного уклада жизни", - отметил генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров.
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"Открытие данного рейса поспособствует налаживанию и укреплению торгово-экономических и культурных взаимоотношений между белорусскими и австрийскими...
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