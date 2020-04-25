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Нарезка лука без слез

25.04.2020 18:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Горе луковое у меня случается регулярно, как и у других особ, чувствительных к летучим соединениям серы. Из-за них у овоща специфический запах, из-за них на кухнях всего мира ручьями льются слезы. Но зачем же мучиться, если существуют антилуковые лайфхаки?  

Петрушка, соль, морозилка, очки для бассейна. Проверим, что поможет не заплакать, нарезая пахучую луковицу.

Если щедро посолить кухонную доску, то белое вещество впитает раздражающий луковый сок. И никаких слез и неприятных ощущений. Проверяем эту мудрость на практике.  

Говорят, что слезами от лука отлично справляется петрушка. Зеленую веточку нужно жевать во время шинковки. Странно. Посмотрим, как насчет слез, но  авитаминоз так точно можно победить.   

Очки для бассейна против лука. В такой экипировке чувствую себя астронавтом, выполняющим важную миссию. Вот только видимость примерно как в космосе. Так можно и порезаться...   

И последний на сегодня метод. За час в морозилке луковица почти превратилась в лед. Как же я ее нарежу, не сломав нож? Нет, все в порядке. Шинковать даже удобнее, чем обычно. Лук не скользит. 

Итоги и оценки 

1. Соль действительно прекрасный абсорбент лукового сока. Глаза щипало совсем чуть-чуть, до слез дело не дошло. 

2. С петрушкой тоже поплакать не удалось. Хотя глаза были на мокром месте.   

3. Очки для бассейна на кухне – это неудобно. С ними слезы могут появиться не от лука, а от боли. С непривычки можно порезаться. 

4. Замороженный лук – это выход для любительниц порыдать при его нарезке. Минимум раздражающего запаха, ноль слез. Но придется затратить дополнительное время. 

 
 
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Горе луковое у меня случается регулярно, как и у других особ, чувствительных к летучим соединениям серы. Из-за них у овоща специфический запах, из-за них на кухнях...
 
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