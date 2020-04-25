Facebook создал аналог Zoom и расширил возможности Instagram

Facebook запустил нескольких важных обновлений своих продуктов.
Facebook запустил сразу нескольких важных обновлений своих продуктов, которые помогут пользователям удобнее общаться, а компании – противостоять конкурентам вроде Zoom или Houseparty, передает «Вести».
Так, в экосистеме Facebook Messenger появился видеочат Messenger Rooms, в котором могут одновременно общаться до 50 пользователей. Сначала Rooms заработают в Facebook и Messenger, однако в перспективе можно будет создавать такие же конференции при помощи WhatsApp, Instagram Direct или устройств серии Portal.
Также в Facebook официально объявили о расширении возможностей видеочата в WhatsApp. Теперь максимальное число участников составляет восемь человек, а не четыре, как раньше.
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