Facebook создал аналог Zoom и расширил возможности Instagram

Источник материала: Полымя





Facebook запустил нескольких важных обновлений своих продуктов.

Facebook запустил сразу нескольких важных обновлений своих продуктов, которые помогут пользователям удобнее общаться, а компании – противостоять конкурентам вроде Zoom или Houseparty, передает «Вести».

Так, в экосистеме Facebook Messenger появился видеочат Messenger Rooms, в котором могут одновременно общаться до 50 пользователей. Сначала Rooms заработают в Facebook и Messenger, однако в перспективе можно будет создавать такие же конференции при помощи WhatsApp, Instagram Direct или устройств серии Portal.

Также в Facebook официально объявили о расширении возможностей видеочата в WhatsApp. Теперь максимальное число участников составляет восемь человек, а не четыре, как раньше.

Еще одно нововведение коснулось Instagram . У стримеров появится возможность публиковать завершившиеся трансляции в сториз и на платформе IGTV.

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