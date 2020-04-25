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Власти посчитали, сколько белорусов пришли на субботник
25.04.2020 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 апреля общенациональный субботник прошел в Беларуси. Как сообщил вице-премьер Владимир Кухарев, по предварительным данным, участие в субботнике приняли 2 миллиона 300 тысяч человек,
По данным вице-премьера, собрано порядка 8 миллионов 700 тысяч рублей.
50% этой суммы уйдет в Мингорисполком и облисполкомы: эти деньги потратят на подготовку к лету детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
Другую половину отдадут на создание
Напомним, в ВОЗ,
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По данным вице-премьера, собрано порядка 8 миллионов 700 тысяч рублей.
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