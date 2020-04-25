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Власти посчитали, сколько белорусов пришли на субботник

25.04.2020 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 апреля общенациональный субботник прошел в Беларуси. Как сообщил вице-премьер Владимир Кухарев, по предварительным данным, участие в субботнике приняли 2 миллиона 300 тысяч человек, сообщает телеканал СТВ.


Фото: president.gov.by

По данным вице-премьера, собрано порядка 8 миллионов 700 тысяч рублей.

Где, как и с кем трудились на субботнике президент и чиновники

50% этой суммы уйдет в Мингорисполком и облисполкомы: эти деньги потратят на подготовку к лету детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Другую половину отдадут на создание единого музейного квартала Национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе.

Напомним, в ВОЗ, комментируя проведение субботника в Беларуси, напомнили о необходимости учитывать все риски при проведении массовых мероприятий.

 
 
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По данным вице-премьера, собрано порядка 8 миллионов 700 тысяч рублей.
 
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