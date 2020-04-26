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На Радуницу будьте дома. Помолиться об умерших можно попросить по телефону и в соцсетях

26.04.2020 06:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебская епархия призывает прихожан на Радуницу, 28 апреля, воздержаться от массового посещения кладбищ, строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологического режима. В Витебске можно позвонить в храмы и попросить почитать молитву за умерших, сообщают «Витебские вести». А в Новополоцке записки принимают в инстаграм-аккаунте одного из храмов, пишет «Новополоцк сегодня».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Посещение могил родных и близких в этом году лучше перенести на более поздний срок, чтобы избежать массового потока людей на кладбища. Такое мнение высказывают и медики, и священнослужители.

Заведующая отделом областного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Борисова напоминает, что сейчас необходимо соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 метра друг от друга. Как правило, на кладбищах такие параметры не соблюдаются. К тому же не все знают свой статус COVID-19: при бессимптомном течении человек может быть носителем вируса и представлять опасность для людей пожилого возраста.

Если вы все-таки хотите побывать на кладбище, целесообразнее воздержаться от поездки на общественном транспорте, в часы пик, и желательно бывать там поодиночке. Не забывайте о медицинской маске и антибактериальном средстве для рук.

Церковь советует верующим лучше остаться дома и помолиться при зажженной свече. Пресс-секретарь Витебской епархии протоиерей Андрей Смольский сообщил, что можно позвонить в храм и попросить почитать молитву за умерших.

Телефоны храмов в Витебске:

Свято-Успенский кафедральный собор: 8 0212 66-28-53.

Свято-Покровский кафедральный городской собор: 8 0212 42-57-43, 8 0212 42−54−31.

Храм Успения Пресвятой Богородицы: 8 0212 67-25-48.

Храм священномученика Фаддея: 8 0212 35-13-73, 8 0212 35−15−46.

Храм святителя Тихона Задонского: 8 0212 27-67-98.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы: 8 0212 67-67-10.

Храм святой мученицы Татьяны: 8 0212 22-03-53.

Храм Воскресения Христова (верхний храм): 8 0212 35-90-54.

Храм святого великомученика Георгия Победоносца: 8 0212 37-58-08.

Храм святого апостола Андрея Первозванного: 8 0212 25-10-81.

Храм святого великомученика Димитрия Солунского: 8 0212 27-67-04.

Храм святого мученика Лонгина Сотника: +375 29 517−77−87.

Храм святой преподобной Евфросинии Полоцкой: 8 0212 35-37-59.

Храм святого благоверного князя Александра Невского: 8 0212 36-93-85.

Храм святого апостола Луки: 8 0212 63-00-63.

Храм святого благоверного князя Романа Рязанского: +375 29 718−69−98.

Храм святого преподобного Силуана Афонского: +375 29 972−85−31.

Храм святого великомученика целителя Пантелеймона в Рубе: 8 0212 29-17-01.

Новополоцкий храм Святого Архангела Михаила предлагает альтернативу тем, кто не сможет прийти в храм помолиться за своих умерших родных. Верующие могут подать записки через аккаунты в инстаграм и во «ВКонтакте», перечислив имена своих близких. Кроме того, в магазинах Новополоцка стоят церковные ящики, куда можно опустить аналогичную записку. Их адреса — здесь.

Напомним, Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома. Человек не знает, инфицирован он или нет, отметила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инна Карабан, и вместе с тем многие собираются на большие выходные ехать к родителям. Минздрав рекомендует этого не делать, не посещать другие регионы, места массового скопления людей, кладбища. «На сегодня это наша самая большая просьба, чтобы в последующем, через неделю-другую, не получить роста заболеваемости», — сказала специалист.

Православная церковь также обратилась к прихожанам с просьбой не посещать на Радуницу кладбища.

Напомним, по данным на 23 апреля, всего в стране зарегистрировано 9590 человек с положительным тестом на инфекцию. Прирост за последние сутки стал рекордным — плюс 817 случаев. Умерли уже 67 человек.

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебская епархия призывает прихожан на Радуницу, 28 апреля, воздержаться от массового посещения кладбищ, строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологического...
 
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