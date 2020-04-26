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На Радуницу будьте дома. Помолиться об умерших можно попросить по телефону и в соцсетях
26.04.2020 06:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебская епархия призывает прихожан на Радуницу, 28 апреля, воздержаться от массового посещения кладбищ, строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологического режима. В Витебске можно позвонить в храмы и попросить почитать молитву за умерших,
Посещение могил родных и близких в этом году лучше перенести на более поздний срок, чтобы избежать массового потока людей на кладбища. Такое мнение высказывают и медики, и священнослужители.
Заведующая отделом областного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Борисова напоминает, что сейчас необходимо соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 метра друг от друга. Как правило, на кладбищах такие параметры не соблюдаются. К тому же не все знают свой статус COVID-19: при бессимптомном течении человек может быть носителем вируса и представлять опасность для людей пожилого возраста.
Если вы все-таки хотите побывать на кладбище, целесообразнее воздержаться от поездки на общественном транспорте, в часы пик, и желательно бывать там поодиночке. Не забывайте о медицинской маске и антибактериальном средстве для рук.
Церковь советует верующим лучше остаться дома и помолиться при зажженной свече. Пресс-секретарь Витебской епархии протоиерей Андрей Смольский сообщил, что можно позвонить в храм и попросить почитать молитву за умерших.
Новополоцкий храм Святого Архангела Михаила предлагает альтернативу тем, кто не сможет прийти в храм помолиться за своих умерших родных. Верующие могут подать записки через аккаунты в инстаграм и во «ВКонтакте», перечислив имена своих близких. Кроме того, в магазинах Новополоцка стоят церковные ящики, куда можно опустить аналогичную записку. Их адреса —
Напомним, Минздрав
Православная церковь также
Напомним, по данным на 23 апреля, всего в стране
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Витебская епархия призывает прихожан на Радуницу, 28 апреля, воздержаться от массового посещения кладбищ, строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологического...
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