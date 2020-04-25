ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мемориал Шуневка - символ мужества и ненависти к войне

25.04.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В год 75-летия Великой Победы  во всех регионах страны  силы направлены на благоустройство мест памяти,  мемориальных комплексов, братских могил. Только в Витебской области  более 1400 таких захоронений. Задача - привести в порядок все без исключения. Символом мужества и ненависти к войне  является и мемориал Шуневка. Он установлен на месте сожженной деревни. Буквально в один миг оборвались жизни десятков мирных жителей, среди которых были и дети. Марина Романовская  продолжит. 

Территория тогда еще Бегомльского района.  Отряд "Романа", который изначально насчитывал чуть более 100 человек, быстро прирастает добровольцами. И уже осенью 1942 здесь действует крупное партизанское формирование -  бригада "Железняк". 
За помощь партизанам  фашисты устраивали карательные операции. Трагическая судьба постигла и Шуневку. 22 мая 1943 захватчики окружили деревню. Тех, кто постарше, согнали в сарай и подожгли. А детей бросили в колодец и закидали гранатами. В тот день погибли 66 человек. Спастись удалось лишь нескольким местным жителям. 
 
Мемориал Шуневка - символ мужества и ненависти к войне

В 1967 на месте трагедии установили памятник. Чуть позже на территории выжженной деревни появился мемориал 

Этот комплекс открыли в июне 1979 по инициативе жителей соседних деревень. Там, где раньше располагались усадьбы, установлены плиты в виде фундаментов. Рядом  вот такие бронзовые таблички с именами сожженных жителей. 
Среди фундаментов деревенских хат  фигура женщины, которая  вырывается из огня и своим взглядом проклинает фашизм.  Для жителей района Шуневка -  особое место, символ мужества и ненависти к войне.
Не остаются без внимания и большие комплексы, и  одиночные захоронения в отдаленных деревнях.  Места памяти благоустраивают, наводят порядок на прилегающих территориях. 
Мемориал Шуневка - символ мужества и ненависти к войне

Благодаря поисковым работам и спустя десятилетия удается установить неизвестных бойцов. Их имена наносят на мемориальные плиты, к которым каждую весну несут цветы наследники победы. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В год 75-летия Великой Победы  во всех регионах страны  силы направлены на благоустройство мест памяти,  мемориальных комплексов, братских могил. Только в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В многофункциональном комплексе "Минск Мир" акцию "Минус 10 %" продлили до конца месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика