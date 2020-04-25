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В 1967 на месте трагедии установили памятник. Чуть позже на территории выжженной деревни появился мемориал

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мемориал Шуневка - символ мужества и ненависти к войне В год 75-летия Великой Победы во всех регионах страны силы направлены на благоустройство мест памяти, мемориальных комплексов, братских могил. Только в...

В год 75-летия Великой Победы во всех регионах страны силы направлены на благоустройство мест памяти, мемориальных комплексов, братских могил. Только в Витебской области более 1400 таких захоронений. Задача - привести в порядок все без исключения. Символом мужества и ненависти к войне является и мемориал Шуневка. Он установлен на месте сожженной деревни. Буквально в один миг оборвались жизни десятков мирных жителей, среди которых были и дети.продолжит.Территория тогда еще Бегомльского района. Отряд "Романа", который изначально насчитывал чуть более 100 человек, быстро прирастает добровольцами. И уже осенью 1942 здесь действует крупное партизанское формирование - бригада "Железняк".За помощь партизанам фашисты устраивали карательные операции. Трагическая судьба постигла и Шуневку. 22 мая 1943 захватчики окружили деревню. Тех, кто постарше, согнали в сарай и подожгли. А детей бросили в колодец и закидали гранатами. В тот день погибли 66 человек. Спастись удалось лишь нескольким местным жителям.Этот комплекс открыли в июне 1979 по инициативе жителей соседних деревень. Там, где раньше располагались усадьбы, установлены плиты в виде фундаментов. Рядом вот такие бронзовые таблички с именами сожженных жителей.Среди фундаментов деревенских хат фигура женщины, которая вырывается из огня и своим взглядом проклинает фашизм. Для жителей района Шуневка - особое место, символ мужества и ненависти к войне.Не остаются без внимания и большие комплексы, и одиночные захоронения в отдаленных деревнях. Места памяти благоустраивают, наводят порядок на прилегающих территориях.Благодаря поисковым работам и спустя десятилетия удается установить неизвестных бойцов. Их имена наносят на мемориальные плиты, к которым каждую весну несут цветы наследники победы.