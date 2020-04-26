Ярмарка «Мир книг» переехала в ТЦ «Столица». Но часть продавцов осталась на старом месте

Источник материала: Tut.by

Помните книжную ярмарку на улице Янки Купалы возле бывшего здания «Белэкспо»? В 2017 году павильоны «Мира книг» снесли под застройку территории арабским инвестором. Тогда ярмарка разделилась и переехала в разные торговые центры. С марта 2020 года «Мир книг» работает в ТЦ «Столица».





После переезда с «Белэкспо» в 2017 году книжники обосновались на третьем этаже «Арена-Сити» и в торговом центре «Купаловский». С марта этого года ярмарка «Мир книг» переехала в ТЦ «Столица», она работает в павильоне 412 на среднем (втором) уровне. Но перебазировались сюда снова далеко не все.

В «Столице» — книги от крупных оптовиков

В «Столице» продают детскую литературу, учебную для школьников и для взрослых людей, фантастику, научные рассказы, биографические книги, канцтовары и детские игрушки.

Директор ярмарки «Мир книг» Дмитрий Макаров рассказывает, что на новом месте работают юрлица, которые напрямую сотрудничают с издательствами, а не предприниматели, как раньше.



Павильон в «Столице»

— Мы решили немного переформатировать ярмарку. В «Столице» работают крупные оптовики — без промежуточного ИП. За счет этого понизился уровень розничных цен. Кроме того, тут государственная аренда с привязкой к белорусскому рублю, — говорит директор ярмарки.

По словам Макарова, в «Арена-Сити» ситуация его не устраивала. Аренда была в долларах, проходимость — невысокой, покупатели из других районов просили вернуться в центр.

В «Арена-Сити» — книги от индивидуальных предпринимателей

В «Арена-Сити» осталось порядка 10 предпринимателей. Они все равно занимают значительную часть этажа в торговом центре. Здесь также продают детскую литературу и эзотерику, нон-фикшн, художественную, историческую и учебную литературу.



Один из книжных павильонов в «Арена-Сити»

Один из книжных предпринимателей в «Арена-Сити» объясняет: «Мир книг» сдавал им помещения в субаренду. А новая управляющая компания торгового центра выдвинула условие: заключать договоры аренды напрямую.

— Для предпринимателей никаких потерь не было, а организатору ярмарки это не понравилось. Ну и проходимость здесь упала. Поэтому кто-то уехал и решил, что в центре будет получше. Я не видел смысла переезжать: торговый центр «Столица» умирающий, аренда выше, чем здесь. Мои постоянные клиенты все равно приходят, и мне нравится привязка к жилому району — это основной доход. Но сейчас все быстро меняется. Может, еще куда переедем.

Выходит, сейчас старая книжная ярмарка разбита на три локации: под брендом «Мир книг» — в «Столице», а от индивидуальных предпринимателей — в торговых центрах «Арена-Сити» и в «Купаловском».



ТЦ «Купаловский», 2017 год. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Что же касается ночной книжной выставки на Даумана, то из-за эпидемиологической ситуации в стране в апреле она не работает.