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О пенсионном обеспечении граждан, пострадавших от радиационных аварий

26.04.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Большое количество граждан нашей страны в молодом возрасте принимало участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Для значительной части бывших ликвидаторов наступает время выхода на пенсию, в связи с чем в отдел пенсионного и материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома поступают обращения граждан. На наиболее часто задаваемые вопросы по пенсионному обеспечению граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, отвечает заместитель начальника управления — начальник отдела пенсионного и материально-бытового обеспечения Татьяна Васильевна Мухлынина.

— Кто из числа ликвидаторов и граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и на каких условиях имеет право на досрочное пенсионное обеспечение?

— Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, производится с учетом условий и норм, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 06.01.2009 № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (далее — Закон).

Пенсии по возрасту участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС назначаются со снижением возраста, установленного статьей 11 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»:

1) принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-ской АЭС в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году — на 10 лет. Продолжительность работы в указанной зоне определяется количеством полных рабочих дней.

Документами, подтверждающими право на эту пенсию, являются удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (статья 19 Закона) и справки работодателей, у которых хранятся первичные документы о работе по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также справки архивных учреждений. В справках должны быть указаны: период работы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, зона радиоактивного загрязнения, название населенных пунктов, в которых проходила работа, первичные документы, на основании которых выдана справка. Основанием для выдачи справки могут служить: командировочное удостоверение с отметками о нахождении в соответствующих зонах, военный билет и другие документы, содержащие необходимые сведения.

2) принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в пределах зоны эвакуации (кроме занятых в 10-километровой зоне), при условии наступления инвалидности независимо от ее причины и группы (кроме граждан, инвалидность которых наступила вследствие совершения ими виновных противоправных действий по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства) — на 5 лет.

На аналогичных условиях назначается досрочная пенсия по возрасту гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации аварий и их последствий на других атомных объектах гражданского или военного назначения, а также в испытаниях, учениях и иных работах, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие.

В качестве документов, подтверждающих право на эту пенсию, принимаются удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (статья 19 Закона) и заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии.

При этом обязательным условием для назначения пенсии по возрасту является наличие у участников ликвидации стажа работы не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин и стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (страховой стаж) в 2020 году — 17 лет 6 месяцев (страховой стаж ежегодно увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет).

— Какие льготы по исчислению стажа работы предусмотрены для граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС?

— Льготы по исчислению стажа работы следующие: время работы, военной службы или службы на эксплуатации Чернобыль-ской АЭС и в зоне эвакуации (отчуждения) с момента катастрофы до 31 декабря 1987 г. засчитывается в стаж работы (выслугу лет) и в стаж, дающий право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда по списку № 1, в трехкратном размере, а в период с 1 января 1988 г. — в полуторном размере; время работы, военной службы или службы в зоне первоочередного отселения, зоне последующего отселения и на территориях, равнозначных им по уровню радиоактивного загрязнения в результате других радиационных аварий, с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий засчитывается в стаж работы (выслугу лет) в полуторном размере.

— Какие надбавки выплачиваются к пенсии гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС?

— К пенсиям таких граждан предусмотрены следующие надбавки: участникам ликвидации, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 гг. в зоне эвакуации (отчуждения) или занятым в этот период на эксплуатации или других работах на указанной станции (в том числе временно направленным и командированным), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченным к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий данной катастрофы, и участникам ликвидации других радиационных аварий (статья 19 Закона) — 50 процентов минимальной пенсии по возрасту (с 01.02.2020  эта величина составляет 29 рублей 99 копеек); участникам лик-видации, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 гг. в зоне эвакуации (отчуждения) или занятым в этот период на эксплуатации или других работах на указанной станции (в том числе временно направленным и командированным), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий данной катастрофы (статья 20 Закона), — 25 процентов минимальной пенсии по возрасту (с 01.02.2020 эта величина составляет 14 рублей 99 копеек); гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения (включая детей, находившихся во внутриутробном состоянии), за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 г. (статья 24 Закона) — 25 процентов минимальной пенсии по возрасту (с 01.02.2020 эта величина составляет 14 рублей 99 копеек).

Если гражданин имеет право на надбавку к пенсии по нескольким основаниям, то она предоставляется по его выбору по одному из оснований.

— Как установить статус участника, потерпевшего от катастрофы на ЧАЭС и получить удостоверение пострадавшего?

— Установление гражданам статуса участника, потерпевшего от катастрофы на ЧАЭС, и выдача им удостоверения пострадавшего осуществляется:

работающим гражданам (в том числе работающим пенсионерам), которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (статья 19, 20 Закона ЧАЭС) — республиканскими органами государственного управления, в структуре которых работают эти граждане. Неработающим гражданам (в том числе неработающим пенсионерам), индивидуальным предпринимателям, гражданам, работающим в юридических лицах частной формы собственности, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (статья 19, 20 Закона ЧАЭС) — Минским облисполкомом. Гражданам (включая детей-инвалидов в возрасте до 18 лет), в отношении которых установлена причинная связь наступившей инвалидности с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями (статья 18 Закона ЧАЭС) — Минским облисполкомом. Гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения (включая детей, находившихся во внутриутробном состоянии) (статья 24 Закона ЧАЭС) — управлением по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома.

— А если у наших читателей появятся еще какие-либо вопросы?

— По всем возникающим вопросам можно обращаться в отдел пенсионного и материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома по телефонам: 5-90-82, 5-15-73,        5-19-28, 5-54-52, 5-90-26.

«НН».

 


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Большое количество граждан нашей страны в молодом возрасте принимало участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Для значительной части...
 
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