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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент принял участие в республиканском субботнике Около 2 миллионов 300 тысяч белорусов приняли участие в республиканском субботнике. Собрано и перечислено порядка 8 миллионов 700 тысяч рублей. По традиции в...

Около 2 миллионов 300 тысяч белорусов приняли участие в республиканском субботнике. Собрано и перечислено порядка 8 миллионов 700 тысяч рублей.По традиции в мероприятии принял участие Президент. В этом году Александр Лукашенко работал на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи в Петриковском районе. Традиционно в конце апреля Глава государства посещает земли, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. На этот раз поездка совпала с субботником. Поэтому было принято решение принять участие в работе на территории Национального парка "Припятский". Было высажено 8 тысяч саженцев сосны. Президенту помогали все те, кто ежедневно работает с ним рядом, а также местные жители и лесничие. Подключились даже четвероногие помощники. После проделанной работы Глава государства ответил на вопросы журналистов.Речь шла и о причинах переноса Послания народу и парламенту. Традиционно это мероприятие проходит в апреле, однако месяц уже на исходе, а обращения так и не было.Александр Лукашенко отметил, что без малой родины, особенно деревень, не может быть ни суверенитета, ни независимости. Также белорусский лидер вспомнил, что впервые побывал в Лясковичах еще в 1995 году. Тогда были только песчаные дороги, район был заброшен, людям даже не было из чего печь хлеб. Со временем местность привели в порядок, как и другие районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.